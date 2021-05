Die Wiederaufnahme der Trinkwasserförderung am Wasserwerk in der Graft wird weiterhin geprüft. Während die CDU das Thema gerade befeuert, gibt Oberbürgermeister Axel Jahnz zu bedenken, dass hohe Investitionskosten einen Anstieg des Trinkwasserpreises zur Folge haben könnten. (INGO MÖLLERS)

Am Thema Trinkwasserförderung erhitzen sich die Gemüter. Zuletzt hatte Heinrich-Karl Albers für die CDU-Fraktion im Rat Auskunft über die Wiederaufnahme der Wasserförderung für das Gebiet An den Graften verlangt (wir berichteten). Im Januar 2011 war der Förderbetrieb zur Entnahme von Grundwasser für die Trinkwasserversorgung im Wasserwerk eingestellt worden. Etwa zeitgleich hatte es häufiger „Jahrhundertregen“ und Überschwemmungen der Graft, des Parks und großer Flächen des Landschaftsschutzgebietes gegeben. Grundwasser quoll an die Oberfläche und vernässte die Graft, Hausgärten und Kellerräume.

Zu einem vom Rat beauftragten Antrag der Stadtwerkegruppe (SWD) zur erneuten Entnahme von Grundwasser liegt noch immer keine Entscheidung der Unteren Wasserbehörde vor. Für Albers Grund genug, die Verwaltung zu einer Stellungnahme aufzufordern: Er will wissen, ob der Antrag vollständig und umfassend vorliege. Ihm ist es auch wichtig zu wissen, ob die von den Stadtwerken beantragte Grundwasserförderung, die örtliche Lage und die Tiefe der Brunnen geeignet seien, eine erneute Versumpfung zu vermeiden. Er fragt, ob der Grundwasserspiegel hinreichend niedrig gehalten werden könne.

Die Bewilligung zur erneuten Wasserförderung könne Ende 2021 erteilt werden, hatte Dieter Meyer, Prokurist der SWD, gegenüber unserer Zeitung bereits im Mai vor drei Jahren gesagt. Die SWD hatte vor dem Abschalten der Brunnen an der Graft das weitere, 1974 in Betrieb genommene Wasserwerk Annenheide in den Jahren 2009 und 2010 auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Für Annenheide ist eine jährliche Förderleistung von 3,2 Millionen Kubikmeter bewilligt. Damit kann der größte Teil der Stadt versorgt werden. Die fehlende Wassermenge wird über eine Belieferung durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband in das insgesamt 353 Kilometer lange Versorgungsgebiet eingespeist.

Das an der Graft aus 40 bis 50 Metern Tiefe geförderte Trinkwasser hatte seinerzeit nicht den besten Ruf. Weil im Bereich der Innenstadt moorige Böden vorherrschen, wurden mit dem Wasser auch pflanzliche Bestandteile, sogenannte Humide, gefördert. Die konnten nur mittels Chlor herausgefiltert werden. Als die Nachbarstadt Bremen vor Jahren in der Region auf die Suche nach einem Trinkwasserbezug ging, war es mit einem Interesse am Wasser aus den Graftanlagen schnell vorbei.

Um die Vernässung der Graftanlagen zu stoppen, werden übrigens jährlich über zwei Millionen Kubikmeter Grundwasser abgepumpt und in die Delme geleitet. Das wird jährlich mit rund 2,5 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel abgegolten.

Zum Neubau eines Wasserwerks, für das auch noch ein geeignetes Grundstück gefunden werden muss, müsse „jedem Entscheidungsträger klar sein, dass erhebliche Investitionskosten anstehen werden - dazu muss man kein Prophet sein“, erklärte Oberbürgermeister Axel Jahnz jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion. Jahnz schätzt die Kosten für den Bau eines neuen Wasserwerks, die rund 60 Meter in die Tiefe gebohrten Trinkwasserbrunnen, eine neue Verrohrung sowie die Neuausrichtung des Wasserschutzgebietes auf mittlerweile 20 Millionen Euro. Kosten, die auf alle Verbraucher umgelegt werden können.

„Nach meinem letzten Stand, und das wurde so auch vorgetragen, kann davon ausgegangen werden, dass der Wasserpreis um circa 35 Prozent steigen wird - das gilt für jeden Privathaushalt, Schulen, öffentliche Einrichtungen, das Krankenhaus und auch für die Gewerbetreibenden.“

Jahnz erwartet, dass das die Leistungskraft des städtischen Haushaltes durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen aus den Gesellschaften beeinträchtigen wird. „Sie fragen mich, also bekommen Sie auch eine klare Antwort.“

Der Oberbürgermeister geht davon aus, dass die Graftwiesen für die Anforderungen, die an ein Trinkwasserschutzgebiet gestellt werden, völlig neu auszurichten sind. „Die gesamte Freifläche muss wahrscheinlich neu eingebettet werden, um zu vermeiden, dass irgendwelche Stoffe in den Erdboden gelangen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Immerhin soll ja die Förderung in den Graftanlagen stattfinden. „Ob die Gartenlaubenanlage am Burggrafendamm bestehen bleiben kann, weiß ich nicht - das muss eine spätere Prüfung zeigen.“

Jahnz verweist auf den Ratsbeschluss zur Trinkwasserförderung, den es loyal auszuführen gelte, „auch wenn die Kosten für die Verbraucher explodieren werden“. Jahnz verweist auf eine Stellungnahme des Naturschutzbundes. „Wir können allerdings im weiteren Verfahren nicht so tun, als wäre die Stellungnahme nicht im Raum.“

Den Bau eines Wasserwerks einschließlich der notwendigen Infrastruktur könne es erst nach einer Genehmigung zur Trinkwassergenehmigung geben. Die Rechtsgrundlagen dazu seien kein politisches Ermessen: „Ich rate allen in der Meinungsbildung zur größten Vorsicht. Leere Versprechungen und Forderungen sind da nicht hilfreich“, sagt Jahnz. „Wir reden hier nicht über den Bau einer Trinkhalle.“ Trinkwasser habe eine sehr hohe Sensibilität. „Jeder Verbraucher hat einen Anspruch auf höchste Qualität, wenn er den Wasserhahn aufdreht.“

„Auch wenn es mich nicht mehr betrifft, aber in der kommenden Ratsperiode wird das Projekt nicht realisiert“, so der Oberbürgermeister.