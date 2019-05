Die vier bereits bestehenden Brunnenstandorte in der Graft sollen auch für die Wasserförderung verwendet werden. Allerdings kommen noch zwei weitere Brunnen dazu. (INGO MÖLLERS)

Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke (SWD) den Wasserrechtsantrag für die Wasserförderung in der Graft fertigstellen und auch bereits abgeben. Das machte Dieter Meyer, Prokurist der Stadtwerke, am Dienstagabend im Umweltausschuss deutlich, wo er den aktuellen Sachstand in Sachen Wasserförderung vorstellte.

Inzwischen habe man auch die Brunnenstandorte festgelegt, die für das Fördervolumen benötigt werden. Die Planer gehen nach wie vor davon aus, dass man 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser in der Graft fördern müsste, um dem Gesamtbedarf der Delmenhorster Bevölkerung von insgesamt etwa 5,6 Millionen Kubikmetern gerecht werden zu können. Sechs Brunnen werden dafür benötigt, dabei können die bereits vier bestehenden Brunnenstandorte verwendet werden. Obwohl dort trotzdem gearbeitet werden muss, weil die neuen Brunnen rund 60 Meter tief werden sollen und die aktuellen deutlich weniger weit in die Erde reichen. Die 60 Meter Tiefe ist unter anderem notwendig, um maximalen Wasserschutz zu garantieren, etwa, weil E.-coli-Bakterien oder Nitrate so deutlich langsamer in den Grundwasserkörper gelangen können.

Zwei Brunnen müssten für die Wasserförderung komplett neu entstehen. Die Brunnen X und Y, wie sie genannt werden, würden sich dann etwas weiter südlich von den bereits bestehenden Brunnen einreihen. Drei der vier bestehenden, aktiven Brunnen, Brunnen eins (hinter der Grafttherme), zwei (nahe des Rodelbergs) sowie fünf (in den Wiekhorner Wiesen) wurden (wie berichtet) erst 2016 für rund 550 000 Euro neu gebaut, um das Oberflächenwasser abzupumpen und so zu verhindern, dass das Grundwasser in Graft, Wiekhorner Wiesen und auch den an den Park grenzenden Wohngebieten nicht wieder so stark ansteigt, dass es zur Versumpfung kommt. Brunnen drei (am Spielplatz) war der einzige, der noch ausreichend funktionierte, um weiter genutzt zu werden.

Detlef Roß von der SPD kritisierte, dass die Brunnen damals nicht gleich entsprechend tief gebaut worden waren, um auch nun für die Trikwasserförderung genutzt werden zu können. Man habe die Absenkbrunnen seinerzeit jedoch so gebaut, weil man eine schnelle Abhilfe für das Oberflächenwasser benötigte. „Die Brunnen können nur 80 Kubikmeter fördern“, erklärte Meyer. Genug, um Versumpfungen zu verhindern, aber eben nicht, um Trinkwasser zu fördern.

Wenn der Wasserrechtsantrag genehmigt werden sollte und künftig wieder Trinkwasser in der Graft gefördert werden kann, muss ein neues Wasserwerk her. Ein erstes Konzept, wie ein solches Wasserwerk aussehen könnte, ist ebenfalls bereits erstellt worden. Rund 18,3 Millionen Euro würde der Bau inklusive Leitungen kosten, wie die Stadtwerke bereits im vergangenen Jahr bei einer Bürgerinformation bekannt gegeben haben. Eine Summe, die auch CDU-Ratsherr Heinrich-Karl Albers, der an diesem Tag kurzfristig den Vorsitz des Ausschusses übernommen hatte, noch einmal hinterfragte. „Da ist vielleicht auch noch weniger möglich“, merkte er mit Blick auf einen möglichen Anbieterwechsel an. Die Kosten waren auch bei der Bürgerinformation im vergangenen Jahr bereits vielen Beteiligten übel aufgestoßen, insbesondere, weil 2013 ein anderes Architekturbüro noch mit ganz anderen Zahlen, nämlich lediglich 8,6 Millionen Euro für den Bau eines neuen Wasserwerks, gerechnet hatte.

Nun geht es in die letzten Auswertungen, die für den Wasserrechtsantrag benötigt werden. „Wir sind jetzt dabei, ein Planungskonzept zu erstellen“, erklärte Meyer. Dazu werde unter anderem auch die Grundwasserabsenkung berechnet. Vorgesehen sind auch einige Aufschlussbohrungen, um zu gucken, wie weit man in dem Bereich eigentlich überhaupt bohren kann. „Da müssen wir mit schwerem Gerät ran“, räumte Meyer ein. Etwas, was mit Blick auf den geschützten Naturbereich schwierig werde. Auch die Erfassung von Biotopen und der Flora und Fauna in dem Bereich der Graft sei inzwischen nahezu abgeschlossen. Dabei habe sich herausgestellt, dass insbesondere im südlicheren Bereich wertvolle Biotope vorhanden seien, weswegen man nach Möglichkeit eher im nördlichen Teil mit der Wasserförderung bleiben wolle. „Die Ergebnisse sind in die Standortfestlegung mit eingeflossen“, versicherte Meyer.