Beate Behrens wurde als Wirtschaftsförderin am Donnerstag abberufen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Delmenhorst hat eine neue Wirtschaftsförderin. Sina Dittelbach, die in der Verwaltung die Stabsstelle Steuerungsunterstützung leitet und die rechte Hand von Oberbürgermeister Axel Jahnz ist, wurde am späten Donnerstagnachmittag vom Aufsichtsrat der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) berufen, wie aus dem nicht öffentlich tagenden Gremium durchgesickert ist. Zuvor hatte der Verwaltungsausschuss (VA) des Rates der Stadt ebenfalls in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, den Vertrag mit der Stelleninhaberin Beate Behrens zum 30. Juni zu kündigen. Hintergrund ist, wie berichtet, das zerrüttete Verhältnis zwischen der Chefin und der Belegschaft der DWFG. Die Wirtschaftsförderin hatte ihr Amt erst am 1. April angetreten.

Im Vorfeld der Sitzung war der Delmenhorster Politik eine recht karge Beschlussvorlage der Verwaltung, überschrieben mit „Probezeitkündigung“, zugegangen. Darin heißt es: „Frau Beate Behrens, Stabsstellenleiterin Wirtschaftsförderung und Geschäftsführerin der DWFG, ist seit 1. April 2020 bei der Stadt Delmenhorst beschäftigt. Ihr wird innerhalb der Probezeit gekündigt, entsprechend dem Vortrag von Herrn Oberbürgermeister Jahnz im VA am 27. Mai 2020. Das Beschäftigungsverhältnis endet gemäß Paragraf 34 Absatz 1 Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes mit Ablauf des 30. Juni 2020.“

Ganz offensichtlich hatten die Verantwortlichen auch schon einen Plan in der Tasche, um eine längere Vakanz an der Stelle zu verhindern. Unklar ist aber noch, wie lange Sina Dittelbach als Geschäftsführerin tätig sein wird. Das soll, wie aus beiden Gremien zu hören war, nun politisch diskutiert werden. Fakt ist, dass die Geschäftsführerin der DWFG zumindest mit den Strukturen der Gesellschaft gut vertraut ist. Als das Immobilienmanagement im vergangenen Jahr aus der DWFG herausgelöst und wieder direkt in die Stadtverwaltung integriert wurde, war Sina Dittelbach federführend beteiligt. Auch an der Entwicklung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die in Personalunion die DWFG führt, war sie beteiligt.

Ein Problem dürfte es mit ihrer neuen Rolle allerdings geben: Mit ihrer jetzigen Führungsposition ist Sina Dittelbach bereits nicht unterbeschäftigt, die Übernahme der zusätzlichen Aufgaben dürfte auf Dauer ein Problem werden. „Wir kennen Sina Dittelbach als sehr gewissenhaft und fleißig. Von daher wird sie ihre neue Aufgabe sicherlich auch nicht nur pro forma, sondern ebenfalls mit großer Intensität wahrnehmen“, heißt es aus Aufsichtsratskreisen. Deswegen sei diese Personalie auch sehr einhellig begrüßt worden. es gab keine großen Diskussionen mehr, nachdem Beate Behrens bereits in der Vorwoche freigestellt worden sei. Zuerst sei ihr übrigens ein Auflösungsvertrag angeboten worden. Doch die Frist, diesen bis Ende vergangener Woche, ließ sie dem Vernehmen nach verstreichen, sodass nun dieser Weg gewählt wurde.

Eine erneute Suche nach einem Geschäftsführer dürfte nach den jetzigen Querelen allerdings etwas komplizierter werden. Das sehr kurze Gastspiel von Beate Behrens darf im Kreise potenzieller Bewerber nicht unbedingt als Werbung für eine Anstellung in Delmenhorst gewertet werden. Allerdings gibt es, wenn man sich hinter den Kulissen umhört, durchaus einen Wunschkandidaten, mit dem sich einige Akteure aus Verwaltung und Politik anfreunden könnten: Ralf Hots-Thomas, vor Beate Behrens Interimsgeschäftsführer bei der DWFG. Bei der jüngsten Suche nach einem hauptamtlichen Geschäftsführer, der im Rathaus die Stabsstelle Wirtschaftsförderung bekleiden könnte, hatte Hots-Thomas dem Vernehmen nach seinen Hut nicht in den Ring geworfen.

In Delmenhorst ist er in seinem einem Jahr Zwischenengagement allerdings noch nicht groß in Erscheinung getreten, weil er die Geschäfte nur mit einem geringen Stundenkontigent leitete und in der Regel nur einen Präsenztag in der Woche in der Stadt hatte. Diese Lösung, falls sie sich im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens überhaupt realisieren ließe, hätte aber zumindest den Charme, dass da jemand kommt, der die Strukturen der Stadt und auch sein Team einigermaßen kennt. Zudem dürfte Hots-Thomas ziemlich genau wissen, worauf er sich einlässt. Schwierig sind in der Stadt ja nicht nur die wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern eben auch die politischen. Wie sich an den jetzigen Personalquerelen einmal mehr gezeigt hat.