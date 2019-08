Der Blick aus den Værslev-Fenstern soll immer auch ein bisschen an eine Markise erinnern, mit typischen Blumenmustern und Streifen. (fotos: INGO MÖLLERS)

Es ist Annett Reckert direkt anzusehen, wie sie bei dem Titel zusammenzuckte. „Fenstermalerei“. Da schießen sofort Assoziationen hoch: Window Colour. Fingerfarben. Bunte Bilderbuchmotive, die Kinderaugen leuchten lassen. Kunsthistoriker bekommen da eher Kammerflimmern. „Wir hatten mit ‚Windows of Opportunity‘ einen wirklich netten Titel“, sagt die Chefin der Städtischen Galerie Haus Coburg. Aber Fredrik Værslev ließ da nicht mit sich reden. „Fenstermalerei“, das fand er zu witzig. Und ein bisschen Spaß muss bei dem norwegischen Maler sein.

Vor zwei Jahren bahnte sich das an, was an diesem Freitag offiziell mit feiner Einführungsrede und köstlichstem Fingerfood des Freundeskreises eröffnet wird. Værslev war 2017 in Delmenhorst, besuchte das kleine Museum in der alten Arztvilla, das ihm gern den Raum für eine Einzelausstellung geben wollte. Und da war er sofort elektrisiert: von den Fenstern. Denn es sind die Fenster, die das Haus so besonders machen. „In normalen Museen hat man meist nichts als weiße Wände, die sogenannten White Cubes, in denen ausgestellt wird.“ Ist halt so Standard. Ist aber halt irgendwie auf Dauer auch: langweilig. „Und in diesem Haus gibt es mehr Fenster als Wände“, sagt Værslev. In der Kategorie Quadratmeter würde man mit dieser These zwar beim Haus-Coburg-Quartettspiel verlieren, mit Blick auf die absolute Zahl stimmt es aber.

Die Fensterrahmen für die Gemälde wurden eigens von einem norwegischen Tischlermeister angefertigt. Es sind exakte Kopien der Coburg-Fenster. (Ingo Möllers)

Værslev wollte diese mächtigen markanten Sprossenfenster, die ihn so begeisterten und inspirierten, in seine Arbeiten aufnehmen, alles darum kreisen lassen. Bei einem seiner Folgebesuche brachte er also Verstärkung mit: einen norwegischen Tischler. Der machte sich direkt ans Vermessen. Damit auch nichts von den Besonderheiten übersehen wurde, zum Beispiel, dass die oberen Rahmen nicht so breit wie die unteren sind. 18 Monate dauerte es, bis die Fensterrahmen für die Schau fertig waren. Dann ging es darum, die Gemälde für diese Fenster, die mehr als ordinäre Rahmen sind, anzupassen. Dass das alles nicht einfach nur eine Schnapsidee ist, zeigt sich allein schon in der Hängung. Die jeweiligen Rahmenteile hängen in den Räumen auf der exakt gleichen Höhe wie die Fenster. Mal solitär, mal zwei übereinander, mal als Quadrupel. Und selbst an den eingezogenen Ausstellungswänden zur Stedinger Straße, die die Fenster dort verbergen, hat Værslev auf die Details geachtet. Seine Fenster hängen nur an Stellen, an denen in der Wand auch keine sind.

Die Markise von V.

Die Bilder selbst lassen sich dabei in drei Kategorien unterteilen. Da sind zum einen die monochromen Flächen, inspiriert von einer seiner Lieblingsmalerinnen: Isa Genzken. Das Zitat als Würdigung spielt bei ihm immer eine Rolle, sagt er. Vielleicht lässt sich das damit erklären, dass er seine Vorbilder erst so spät entdeckte. Sein Elternhaus, untere norwegische Mittelschicht, hatte mit Kunst mal so gar nichts am Hut. Edvard Munch, Norwegens berühmtester Maler, ein Nationalheiligtum, lernte er eher zufällig kennen. Da war er 19. Doch danach fing er an, alles aufzusaugen. Und eben auch seinen Vorbildern die Referenz in seinen eigenen Bildern zu erweisen. Die zweite Kategorie Bilder sind die Streifen, die einem irgendwie so vertraut hinter den Fenstersprossen vorkommen. „Typische Markisen“, sagt Værslev. Und auch die floralen Prints, allesamt markiseninspiriert.

Shooting Star: Fredrik Værslev ist in Norwegen gerade einer der angesagtesten zeitgenössischen Maler und Professor an der Konsthögskolan in Malmö. (INGO MÖLLERS)

Das ist zum einen die Erinnerung an sein Zuhause, die Ästhetik „vorstädtischer Heimeligkeit“, wie es in der Ankündigung heißt. Aber natürlich ist es auch ein Statement. Denn die Farben und Formen auf den in Serie produzierten Dekogegenständen einer jeden Wohnung, eines jeden Einfamilienhauses sind die Orte auf der Welt, auf denen sich „Malerei hartnäckig hält, wo sie nicht nur diskutiert, sondern akzeptiert und geliebt wird“. Während sie in der Bildenden Kunst ja einem ständigen Diskurs ausgesetzt ist, erlangt sie auf dem Alltagsgegenstand eine nicht hinterfragte Selbstverständlichkeit, vielleicht für die meisten auf die wichtigste Funktion von Kunst überhaupt reduziert: die pure Ästhetik. Einfach schön sein, nicht verkopft und hintersinnig und subtil post-ironisch – und was dieses ganze Kunstszenen-Chichi noch so mit sich bringt.

Værslev hat seine Bilder mit verschiedensten Techniken hergestellt, die Blumen etwa sind Siebdruck. Und wie immer hat er, wie übrigens auch Munch, seine Bilder nach draußen gestellt, zum Trocknen, zum Ausdünsten, zum Gucken, was Wind und Wetter mit den Bildern anrichten. Ungefähr die Hälfte seiner Werke wird dabei so zugerichtet, dass er sie wegwirft. Denn das, was an die Wände kommt, muss ihn komplett überzeugen. „Ich würde nie zeigen, was nicht wirklich gut aussieht“, sagt er. Er ist da kritisch. Aber auch begeistert von seiner Arbeit. „Ich mag meine Kunst.“ Aber sie muss nicht nur schön, sie soll auch witzig sein, in ihren Zitaten, in ihrer Herangehensweise. „Künstler zu sein, hat für mich unbedingt etwas mit Spaß zu tun.“

Als der Norweger Fredrik Værslev vor zwei Jahren das erste Mal das Haus Coburg besuchte, hatten es ihm vor allem die Fenster angetan. (INGO MöLLERS)

Zur Sache

Eröffnung und mehr

An diesem Freitag, 31. August, wird die neue Ausstellung in der Städtischen Galerie Haus Coburg eröffnet. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr, die einführenden Worte spricht Galerie-Leiterin Annett Reckert. Die Ausstellung wurde finanziert von der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung, vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, der EWE-Stiftung, dem Office for Contemporary Art Norway (OCA), von der Norwegischen Botschaft, dem Freundeskreis Haus Coburg und dem Delmenhorster Traditionsunternehmen Wehrhahn. Wie immer gibt es ein umfassendes Begleitprogramm, unter anderem mit dem Vortrag „Die wilden Vögel. Leben und Werk von Edvard Munch“ mit dem Kunsthistoriker Hans Thomas Carstensen (Sonntag, 29. September, 11.30 Uhr) und einer Wandellesung mit dem Bremer Schauspieler Robin Sondermann mit Texten aus dem autobiografischen Romanzyklus des norwegischen Starautors Karl Ove Knausgård (Sonntag, 6. Oktober, 15 Uhr).