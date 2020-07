Stefan Lindemann, Christel Schütze, Gabriele Ahlers, Thorsten Ahlrichs, Jürgen Elbin und Renate Richter (von links) bereiten den Konzertabend vor. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Seit 2015 veranstaltet der Verein Rathauskonzerte gemeinsam mit der evangelischen Kirche Ganderkesee und der Regio-Volkshochschule (VHS) im Spätsommer die Konzertreihe der „4x4-Konzerte“. Die Corona-Pandemie bringt in diesem Jahr alles durcheinander, was den Verein allerdings angespornt hat, nach einer Lösung zu suchen: „Jetzt erst recht“, bringt es die stellvertretende Vorsitzende und Schulleiterin des Gymnasiums, Renate Richter, auf den Punkt. „Wir haben von so vielen gehört, wie sehr sie Kulturveranstaltungen vermissen, wir wollten unbedingt auch in diesem Corona-Jahr etwas auf die Beine stellen“, sagt Richter weiter.

Der Knackpunkt in der ganzen Planung ist die Größe der Veranstaltungsorte. In den vergangenen Jahren standen neben dem Lichthof im Rathaus und der Kirche St. Cyprian und Cornelius am Arp-Schnitger-Platz noch der Saal im Haus Müller und der Saal im Alten Rathaus zur Verfügung. Die beiden letztgenannten sind allerdings so klein, dass die geltenden Abstandsbestimmungen nicht eingehalten werden könnten, sofern man noch ein Publikum haben möchte. Deshalb hatten sich die Organisatoren auf die Suche nach einem größeren Raum gemacht und wurden abermals im Rathaus fündig. Bürgermeisterin Alice Gerken sicherte den Großen Sitzungssaal zu, doch ließ sich in unmittelbarer Umgebung kein weiterer großer Saal finden. „Ich hätte liebend gern Räume in meiner Schule angeboten“, sagt Richter, „doch dann hätte das Konzept der kurzen Wege nicht mehr funktioniert.“ Deshalb wird es in diesem Jahr, Termin ist der 3. Oktober, nur drei Konzerte an drei Orten statt wie in den vergangenen Jahren vier Konzerte an vier Orten geben.

Allerdings soll das nicht weiter ins Gewicht fallen: „Wir machen wie jedes Jahr ein Catering mit Getränken und kleinen Speisen und wollen damit für gemütliches Beisammensein sorgen“, sagt Jürgen Elbing, der in diesem Jahr den Rotary-Club Ganderkesee präsidiert, der gemeinsam mit dem Frauen-Pendant Inner Wheel das Catering übernimmt. Außerdem freut er sich darüber, dass die Pausen in diesem Jahr verlängert wurden. In den früheren Jahren folgte auf ein 30-minütiges Konzert jeweils eine 30-minütige Pause. Um in diesem Jahr für genügend Entzerrung zu sorgen, wurde die Pause auf 45 Minuten verlängert. „Das kommt uns natürlich entgegen“, sagt Elbing, denn mit den Einnahmen soll wie im vergangenen Jahr auch die Weihnachtshilfe der Gemeinde unterstützt werden.

Christel Schütze, die Präsidentin von Inner Wheel, hat auch schon mit dem Ordnungsamt des Landkreises Kontakt aufgenommen. „Ich bin froh, dass der Corona-Pandemie nicht mehr alles zum Opfer fallen muss und wir jetzt, wenn auch unter schwierigeren Ausgangsbedingungen, trotzdem etwas auf die Beine stellen können“, sagt Schütze, die sich von nichts erschüttern lassen will: „Wir kriegen das schon hin.“

Um das alles hinzubekommen, will Richter die Besucherströme genau steuern. „Dass man ein Konzert zwei Mal hört, wird leider nicht möglich sein, wir werden die Besucher vom einen Ort zum anderen lenken“, sagt sie. Dafür gibt es dann auch drei Konzerte zu hören, die in Besetzung und Programm so verschieden wie die Orte sind, an denen sie zu hören sein werden. In der St.-Cyprian-und-Corneliuskirche will man dem diesjährigen Titel der Reihe gerecht werden und spielt drei Trio-Sonaten. Die ausgewählten Werke entstammen der Zeit des italienischen Frühbarock. Doch das musizierende Trio ist eigentlich ein Quartett: Zu den beiden Geigen, gespielt durch Gabriele Steinfeld und Paul Bialek, gesellen sich noch Elisabeth Wand am Cello sowie Kirchenkantor Thorsten Ahlrichs am Cembalo. Im Lichthof des Rathauses spielen die Mitglieder der Bremer Philharmoniker Jihy Seo-Georg, Benjamin Stiehl und Manami Ishitani-Stiehl Werke von Franz Schubert und Sergej Rachmaninow und begeben sich damit tief in die Spätromantik, wie Rathauskonzerte-Präsident Stefan Lindemann betont. Im Sitzungssaal des Rathauses, der ob seiner Akustik als großes Experiment gehandelt wird, spielt Arvid Graeber auf der klassischen Gitarre ein noch unbestimmtes Programm.

Der Vorverkauf wird Anfang September starten. Weil die Corona-Bestimmungen die Sammlung der Kontaktdaten vorsehen, müssen diese beim Kartenkauf, der nur im Bioladen Kornkraft neben dem Rathaus möglich ist, angegeben werden.