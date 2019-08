Wehrhahn-Chef Torsten Dietz plant Großes am Standort Mühlenstraße, dort soll der Gebäudebestand umgebaut werden. (INGO MÖLLERS)

Große Pläne schmiedet das Delmenhorster Traditionsunternehmen Wehrhahn. Das Firmengelände an der Mühlenstraße soll umgestaltet werden, mehrere Neubauten werden entstehen, um den Maschinenbauer, der 1892 von den Gebrüdern Wehrhahn gegründet wurde, in die Zukunft zu führen. In drei Bauabschnitten sollen dabei neue Gebäude hochgezogen werden, die modernes Arbeiten ermöglichen. Zudem sieht die Planung vor, dass der laufende Betrieb ungestört fortgesetzt werden kann. Damit wird auch dem Wunsch der Belegschaft entsprochen, am Stammsitz zu bleiben. Es wird eine Millionen-Investition im Herzen Delmenhorsts. Allerdings braucht es zuvor grünes Licht aus der Politik, um einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen.

„Aktuell sind unsere Mitarbeiter in fünf verschiedenen Gebäuden untergebracht. Das erschwert allein die Kommunikation im Unternehmen“, erläutert Wehrhahn-Geschäftsleiter Torsten Dietz. Diese Zerstückelung erklärt sich aus der Historie des Unternehmens. Immer, wenn mehr Platz benötigt wurde, entstand ein neues Gebäude. Doch mittlerweile wird auch darin der Platz knapp, Wehrhahn wächst, beständig und solide. Das Delmenhorster Unternehmen ist als Hersteller von Anlagen zur Faserzement- und Porenbetonproduktion ein extrem erfolgreicher Global Player. Ein Teil der Mitarbeiter ist schon jetzt in einer angemieteten Halle in der Nähe einquartiert. Zudem kommen in Phasen, in denen sehr viele Aufträge abgearbeitet werden müssen, externe Konstruktionsteams als Dienstleister nach Delmenhorst, um zu helfen. Dann wird es richtig eng. „Und wenn man dann einen Blick auf die eingesetzte EDV, auf die Heizung, die Klimatisierung und die Energieeffizienz des Gebäudebestands wirft“, sagt Dietz, „kommt man zu der Überlegung, gleich den ganz großen Wurf zu wagen.“ Natürlich auch in der Hoffnung, auf diese Weise in Zeiten des akuten Fachkräftemangels für neue Arbeitnehmer attraktiver zu werden.

Die Kollegen, die woanders untergebracht sind, haben allerdings keinen weiten Weg. Eigentlich muss nur einmal die Mühlenstraße überquert werden. „Wir haben für unseren Schaltschrankbau Flächen bei der Firma Helfer angemietet, die Kollegen arbeiten dort in der blauen Halle“, erzählt Dietz. Trotzdem: Innerbetriebliche Effizienz sieht anders aus. Vor allem bei einem Unternehmen, das seinen Kunden genau das anbietet: extrem effiziente, sehr intelligente Automatisierungslösungen. Durch den Umbau an der Mühlenstraße müssen die Nachbarn vor allem an Anker- und Linoleumstraße auch nicht befürchten, dass es in Zukunft bei ihnen massiv lauter wird. Die Produktion der Maschinen wird auch dann nicht nach Delmenhorst zurückkehren, dieser Zweig bleibt ausgelagert bei externen Produzenten, alle von Wehrhahn zertifiziert. „Wir sind am Standort Delmenhorst sehr kopflastig“, beschreibt Dietz das Prinzip. An der Mühlenstraße sitzen also vor allem Ingenieure, die alles am Computer entwerfen.

Im ersten Bauabschnitt soll direkt an der Mühlenstraße ein neuer Bürokomplex entstehen, dreigeschossig. Wehrhahn wird damit im Stadtbild auch deutlich sichtbarer. Wenn dieser Komplex bezogen werden kann, wird das jetzige Hauptgebäude weichen, an der Stelle ist ein weiterer Bürotrakt geplant. Im Bauabschnitt drei kommt dann eine neue Produktionshalle, in der die Schaltschränke wieder direkt auf eigenem Grund und Boden montiert werden. Die Stadtverwaltung bewertet das Vorhaben in der Vorlage für den Planungsausschuss am 22. August sehr positiv. „Aufgrund der hohen Bedeutung, das an der Mühlenstraße gelegene Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und somit den Wirtschaftsstandort Delmenhorst zu stärken, ist eine hohe Bearbeitungspriorität notwendig“, heißt es da zum Beispiel.

Die bislang von Wehrhahn vorgelegten Planungen sprechen aus Sicht der Stadtplaner der Verwaltung sogar dafür, dass sich das nachbarschaftliche Verhältnis zwischen den Anwohnern und dem Unternehmen entspannen könnte: „Es ist zu erwarten, dass nachbarliche Konflikte durch die vorgesehene bauliche Neuordnung minimiert werden können; beispielsweise soll die bisher teilweise vorhandene Grenzbebauung zugunsten von Grenzabständen aufgegeben werden.“ Und niemand muss sich Sorgen machen, dass die Wehrhahn-Pläne blind durchgewinkt werden, die strengen Vorgaben des Baugesetzbuches werden trotz der großen Bedeutung des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort Delmenhorst eingehalten. Das betont der Fachdienst Stadtplanung ausdrücklich: „Dennoch werden im bevorstehenden Bauleitplanverfahren lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt, um dauerhaft gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können.“ Da aber, wie gesagt, am Standort Delmenhorst in allererster Linie Denkarbeit geleistet wird, sollte der Erweiterung von der Seite wohl nichts im Wege stehen.

Das war einmal anders, als das Unternehmen 1892 gegründet wurde. Damals wurden an der Mühlenstraße selbst noch Anlagen gebaut: Ziegleimaschinen, Sägewerke, Getreidemühlen. Damals alles noch angetrieben von Dampfmaschinen, Wasser- und Windmühlen. In der Weimarer Republik, als Carl Wehrhahn mit in das väterliche Unternehmen einstieg, folgte die Spezialisierung auf Sägewerks- und Ziegeleimaschinen. Mitte der 1930er-Jahre begann der Geschäftszweig zu blühen, in dem das Unternehmen noch heute so erfolgreich ist: „Ab 1936 erobert der neue kostengünstige Verbundwerkstoff Faserzement die Märkte. Wehrhahn produziert Anlagen zur rationellen Herstellung von Faserzement-Dach- und -Bauplatten sowie Faserzementrohren und begründet damit seinen heutigen Weltruf als Maschinenfabrik“, heißt es in der kurzen Firmenhistorie, die dem Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes beigefügt ist. Seit Mitte der 60er-Jahre stellt Wehrhahn zudem Anlagen zur Produktion von Porenbetonblöcken, -elementen und -platten her, den meisten in Form eines Ytong-Steins bekannt.

Dass sich die Delmenhorster auf dem Weltmarkt eine besondere Stellung erarbeitet haben, liegt unter anderem auch an einer Abteilung, die auf den ersten Blick gar nicht zu einem Maschinenbauer passt: Labor und Technikum. „So ein Service ist unabdingbar“, sagt Dietz. „Sonst hätten wir einige Märkte gar nicht gewinnen können.“ Diese Einheit ist nämlich vor allem für Neukunden attraktiv, die eine entsprechende Produktion in ihrem Land ganz neu auf die Beine stellen. „Für Porenbeton und Faserzement benötigt man verschiedene Rohstoffe. Wir begleiten unsere Neukunden nun dabei, diese Rohstoffe in ihrem Land zu finden“, erklärt Dietz das Vorgehen. Dabei werden die Kunden auch gleich in die Produktionskunst dieser Werkstoffe eingeweiht. In Delmenhorst wird indes geguckt, wie das Endprodukt in dem Land optimal hergestellt werden kann – und wie die Wehrhahn-Anlagen perfekt auf die Produktionsbedingungen in dem Land eingestellt werden. „Wir erledigen in Delmenhorst das Finetuning, damit die Kunden dann bei Start der Produktion keine bösen Überraschungen erleben.“ Wehrhahn geht mittlerweile noch weiter. „Wir schulen in den jeweiligen Ländern auch Bauunternehmen und Architekten, damit sie lernen, mit Porenbeton und Faserzement zu arbeiten.“ So ein Prozess kann schon mal ein, zwei Jahre dauern, aber am Ende zahlt sich die enge und intensive Kundenbetreuung offensichtlich aus.



Der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr tagt am Donnerstag, 22. August, um 17 Uhr im Rathaus.