Eine Baumfällung in der Graft provozierte am Freitag reflexhaft den Protest der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen (wir berichteten). „Wie will Delmenhorst seinen Anspruch, Klimamusterstadt zu sein, durchsetzen, wenn wieder in der Graft jahrhundertealte, sauerstoffspendende Bäume gefällt werden“, hieß es in einer, an die örtliche Presse verteilten Mitteilung. Man werde dazu eine Anfrage an die Stadtverwaltung stellen, kündigten die Grünen an und mutmaßten sogleich, dass von dort wohl, „wie immer behauptet werde, dass die Bäume erkrankt sind“. Die Grünen würden dies aber bezweifeln.

„Die Fällung ist auf der Internetseite der Stadt Delmenhorst seit Anfang Januar angekündigt“, zeigt sich Stadtsprecher Timo Frers überrascht von der Kritik der Grünen. Beim gefällten Baum im Bereich der Außengastronomie des Restaurants Graftwerk handele es sich um eine markante Trauerweide. Der Baum sei Ende 2020 durch einen externen Baumsachverständigen untersucht worden. „Der in zehn Metern Höhe gekappte, schräg stehende Baum zeigte eine großflächige Splintfäule auf der Zugseite. Vom Wurzel- über den Stammbereich bis in die Krone zog sich der Borken-/Splintholzschaden auf etwa 80 Zentimeter Breite am Baum hoch.“ Untersuchungen des Wurzelbereichs hätten ausgeprägte Fäulebereiche ergeben. Verursacher war der Hallimaschpilz als typischer Wurzelpilz.

Die Weide sei als nicht mehr verkehrssicher beurteilt worden und „musste daher leider umgehend gefällt werden“, sagte Stadtsprecher Frers auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER.