Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonnabend zwei Weidezaungeräte von einer Schafweide an der Oldenburger Straße in Großenkneten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennte der Dieb zudem die Zäune, sodass die Schafe ungehindert auf die Straße gelangen konnten. Die Beamten schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf rund 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Täter und zu verdächtigen Fahrzeugen geben können. Diese werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 entgegengenommen.