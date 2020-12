Seit Online-Bestellungen an der Tagesordnung sind, erleben auch Kerstin Ben Oubaidallah und Rebecka Wessels (von links) ein rasant steigendes Paketaufkommen. (INGO MöLLERS)

Das Weihnachtsgeschäft brummt, aber anders als gewohnt. Angesichts von Abstandsregeln und Hygienevorgaben verzichten einige Menschen auf die Shoppingtour in der Fußgängerzone und bestellen ihre Weihnachtsgeschenke kurzerhand im Internet. Zu spüren bekommen das unter anderem die Mitarbeiter der Paketdienste sowie deren Filialen vor Ort.

Schon seit Beginn der Corona-Pandemie habe es eine Zunahme an Paketlieferungen gegeben, berichtet Kerstin Ben Oubaidallah, die in der Postfiliale an der Schönemoorer Straße 72 in Delmenhorst arbeitet. „Wir konnten zudem einen nicht unerheblichen Anstieg bei den Retouren feststellen“, sagt Ben Oubaidallah. Drei Mitarbeiter arbeiten in der Filiale im Supermarkt, der nach dem Brand in diesem Jahr erst wieder öffnen durfte. „Die Schlangen sind zurzeit immer sehr lang und meistens arbeitet eine Mitarbeiterin alleine, da wir nur einen Postschalter haben“, erläutert die Postangestellte.

Der Anstieg der Kunden sei zur Hauptsaison jedes Jahr zu spüren. „Weihnachten ist bei uns immer extrem“, sagt Ben Oubaidallah. Besonders auffällig seien dieses Jahr aber die vielen Rücksendungen. „Das war beim ersten Lockdown auch schon zu spüren“, berichtet sie von ihren Erfahrungen aus einer anderen Poststelle an der Oldenburger Straße. Ben Oubaidallah vermutet, dass auch der zweite Lockdown wieder besondere Auswirkungen auf den Paketversand hat: „Viele Familien kommen dieses Jahr zu den Feiertagen nicht zusammen und verschicken deswegen ihre Geschenke.“

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers geht die Deutsche Post DHL in diesem Jahr von Rekordmengen aus. So erwarte man, dass die Sendungsmengen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat bundesweit um rund 15 Prozent steigen. An Spitzentagen direkt vor Heiligabend dürften es Rekordmengen von mehr als elf Millionen Paketsendungen täglich sein, an normalen Tagen seien es rund 5,2 Millionen Pakete. Für das Weihnachtsgeschäft habe man 10 000 Kräfte insbesondere für die Paketsortierung und Paketzustellung eingestellt.

Wer sicher gehen will, dass Pakete oder Päckchen zum Weihnachtsfest ihre Adressaten erreichen, sollte es nach Angaben von Deutsche Post DHL bis zum 19. Dezember, 12 Uhr, in einer der Filialen aufgeben. Briefe und Postkarten mit Zielen in Deutschland haben bis zum 22. Dezember Zeit. Pakete in Nachbarländer sollten bis zum 14. Dezember eingeliefert werden. Bei einem Ziel in andere europäische Länder oder außerhalb Europas könnte es sein, dass ein Paket nicht mehr bis Weihnachten zugestellt wird. Post-Konkurrent Hermes garantiert die Zustellung von Paketen bis Heiligabend, wenn die Ware bis zum 21. Dezember, 12 Uhr, versendet wird. Bei DPD kann man die Pakete sogar bis zum 22. Dezember, 12 Uhr, aufgeben.

„Um zu verhindern, dass Pakete unterwegs stecken bleiben oder automatisch aussortiert werden, ist es wichtig, dass Name und Adresse vollständig und gut lesbar angegeben sind“, sagt Nicole Mertgen-Sauer von der Bremer Verbraucherzentrale. Wer eine Verpackung wiederverwertet, sollte vorhandene Barcodes entfernen. Und damit die Sendung nicht in der Sortieranlage hängen bleibt, sollte auf die Verwendung von Bändern und Schleifen verzichtet werden. Abgesehen von Preisunterschieden bieten die einzelnen Paketdienstleister unterschiedliche Dienste an. So sähen manche nur einen Zustellversuch vor, andere kämen bis zu drei Mal an die Tür, bevor das Paket zurück an den Absender geschickt oder in einen Paketshop umgeleitet wird.

Die meisten Paketdienste behalten sich die Ersatzzustellung an Nachbarn vor. Grundsätzlich müsse kein Nachbar ein fremdes Paket annehmen, berichtet die Verbraucherzentrale Bremen: „Sobald der Empfang allerdings quittiert wird, muss das Paket sorgfältig verwahrt und darf dem Empfänger nicht einfach vor die Tür gestellt werden.“ Denn dann hafte der Nachbar unter Umständen dafür, wenn die Sendung wegkommt oder Schaden nimmt. Viele Unternehmen bieten auch die Angabe eines Wunschablageorts an. Wird das Paket dann aber gestohlen, haftet nicht mehr der Zusteller, sagt eine Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale.

Pakete sind aber in der Regel versichert. Die Höchstgrenze bewegt sich je nach Transportunternehmen zwischen 500 und 750 Euro. „Der Empfänger muss dem Verkäufer unverzüglich den Schaden melden, wenn die versandte Ware beschädigt wurde“, sagt Nicole Mertgen-Sauer. Wenn beim Verschicken also etwas zu Bruch ging, sollte der Empfänger dies dem Absender umgehend mitteilen. Bei sichtbaren Schäden sollte der Zusteller diesen gleich an der Haustür registrieren und bestätigen.

Bei allen Paketen kann mit Hilfe der Paketnummer im Internet verfolgt werden, wo sie sich befinden. Hilft das nicht weiter oder geht die Ware verloren, meldet der Absender das beim Kundenservice und stellt einen kostenlosen Nachforschungsauftrag. Dabei muss er den Paketinhalt angeben und den Einlieferungsbeleg vorweisen. Päckchen verfolgt DHL laut Verbraucherzentrale nicht.