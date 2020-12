Stecker gezogen

Weihnachtshaus bleibt dunkel

Gerwin Möller

Weil sich die Besucher am Weihnachtshaus an der Brechtstraße nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, haben die Besitzer der Dekoration den Stecker gezogen, für dieses Jahr wurde das Event eingestellt.