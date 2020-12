Bürgermeisterin Alice Gerken (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) hat einen guten Draht zum Weihnachtsmann. Auch wenn er das Ganderkeseer Rathaus wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht besuchen kann, haben die beiden eine Lösung gefunden, Kindern etwas zukommen zu lassen. (Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee)

Der schon traditionelle Besuch des Weihnachtsmanns im Ganderkeseer Rathaus muss in diesem Jahr coronabedingt zwar ausfallen, Geschenke für die Kleinen soll es aber trotzdem geben: „Der Weihnachtsmann wird uns die gepackten Tüten rechtzeitig liefern, und die Kinder können sie sich mit ihren Eltern ganz entspannt vor dem Rathaus abholen – alles komplett kontaktlos“, berichtet Bürgermeisterin Alice Gerken von der Planänderung.

Statt Gedichte aufzusagen oder Lieder vorzutragen werden die Kinder gebeten, ihre Gedanken zu Weihnachten in Bildern festzuhalten und die gemalten Werke am Donnerstag, 17. Dezember, von 12 bis 18 Uhr direkt vor dem Haupteingang des Rathauses abzugeben. Dort wird ein kleiner weihnachtlicher Stand mit einem Kasten aufgebaut, in welchen die (möglichst mit Vornamen und Alter des Kindes beschrifteten) Bilder eingeworfen werden können. Anschließend dürfen sich die Kleinen jeweils eine gepackte Tüte mitnehmen und gerne auch noch den großen geschmückten Weihnachtsbaum vor dem Rathaus bewundern.

Die Rathauschefin bittet die jungen Ganderkeseer für die Änderungen in diesem Jahr um Verständnis: „Der Weihnachtsmann ist schon etwas älter und muss sich und andere schützen. Er wird sich aber alle gemalten Bilder ansehen und freut sich auf die ganze Kreativität der Kinder.“ Für die Bilder werde sie gemeinsam mit dem Weihnachtsmann einen Platz in ihrem Büro aussuchen, versichert Gerken. Auch sie selbst wünscht allen Kindern und deren Familien ein frohes Fest: „In den vergangenen neun Monaten haben viele wegen Corona ganz schön was durchgemacht. Aber bestimmt wird es nächstes Jahr wieder besser – das wünsche ich mir jedenfalls ganz fest zu Weihnachten.“