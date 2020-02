Für die Eichen-Versteigerung in Hude notiert Forstwirt Jens Petermann die Stammnummern und -maße an jedem einzelnen Stamm. (Rainer Städing/Landesforsten)

Die Versteigerungseichen auf dem Holzlagerplatz im Huder Ortsteil Hurrel haben gerade den letzten Schnitt erhalten. Sie liegen einzeln und auf Unterlagen, so dass Kaufinteressenten jeden einzelnen Stamm von allen Seiten begutachten und ihr Gebot abgeben können. Bei der Versteigerung unter dem Motto „Eichen zwischen Ems und Elbe“, die noch bis zum 4. März läuft, handelt es sich nach Mitteilung der Landesforsten um die größte Submission in Deutschland.

„Der Eichenlagerplatz in Hurrel ist einer von insgesamt sechs Lagerplätzen der Niedersächsischen Landesforsten, deren Angebot an Eichenstammholz von den Käufern jetzt besichtigt und bis Anfang März beboten werden kann“, erläutert Martin Dippel vom Forstamt Neuenburg die Vorgehensweise. Rund 70 Firmen aus ganz Deutschland sowie aus Polen, Österreich, Dänemark und den Niederlanden werden mit Katalogen über die angebotenen Hölzer versorgt. Im vergangenen Jahr haben 24 Firmen ihre Gebote abgegeben.

„Aufgrund der katastrophenbedingt schwierigen Lage der Forstwirtschaft wird in diesem Jahr mit 3000 Kubikmetern nur halb so viel Eiche angeboten wie im Vorjahr“, erläutert Henning Tote von der Betriebsleitung der Landesforsten. Das liegt aber keinesfalls originär an den jüngsten Extremwetterlagen, die dem Wald zugesetzt haben. Denn bis die unteren Stammteile eine Dimension für hochwertige Verwendungszwecke erreicht haben, müssen Eichenbäume erst einmal 140 bis 220 Jahre wachsen. Einen mittelbaren Bezug gebe es aber sehr wohl: „Angesichts der Tatsache, dass niedersachsenweit 10 000 Hektar Wald geschädigt sind, kümmert sich das verfügbare Personal erst einmal dort um die Aufforstung, weshalb die Holzernte ein bisschen ins Hintertreffen gerückt ist“, erklärt Landesforsten-Sprecher Rainer Städing.

Auch auf dem Lagerplatz in Hurrel beträgt das Holzangebot mit 350 Kubikmetern nur etwa ein Drittel der sonst üblichen Menge. Die Stämme dort stammen alle aus dem Revier Hasbruch, das Förster Jens Meier betreut. Angesichts des knappen Angebots und der regen Nachfrage rechnen die Verantwortlichen mindestens mit den guten Preisen der Vorjahres. So habe eine erste Versteigerung im Bereich Northeim bereits wachsende Erlöse in einer Größenordnung von zehn bis 15 Prozent mit sich gebracht, berichtet Städing. Auch im Zehn-Jahres-Vergleich sei eine Preissteigerung zu erkennen. Kostete der Festmeter Eiche im Jahr 2010 im Durchschnitt noch 378 Euro, lag dieser Wert im vergangenen Jahr bereits bei 460 Euro.

„Eiche ist nach wie vor im Trend“

Das sehr haltbare Holz der Eiche wird dann als Furnier für Möbel und Türen, als massives Fußbodenholz und für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau verwendet. Aber auch im Fachwerkbau, zum Beispiel für Restaurierungen, werden immer wieder überstarke Balkenquerschnitte benötigt. „Insgesamt ist Eiche nach wie vor im Trend, wie der Blick in Möbelhäuser zeigt. Aber auch die Nachfrage französischer Fassbauer in Süddeutschland treibt den Bedarf nach Eiche in die Höhe“, schätzt Henning Tote die Marktlage ein. Letzteres habe seine Ursache unter anderem darin, dass sich bei der neuen Mittelschicht in Asien gerade die französischen Barrique-Weine großer Beliebtheit erfreuen würden – also Weine, die zuvor in einem Eichenfass gelagert wurden.

„In einem Kubikmeter Eiche stecken bis zu 1000 Quadratmeter Furnier“, verdeutlicht Städing das Potenzial der Verwertbarkeit. Deshalb würden für die entsprechenden astreinen Stämme auch die mit Abstand höchsten Preise erzielt. Weiterhin sei es gut vorstellbar, dass die Hasbruch-Eichen etwa zu Landhausdielen für den englischen Markt, aber auch zu Büromöbeln weiterverarbeitet werden.

Hinzu kommt, dass Laubhölzer wie Eiche und Buche völlig anders zu verarbeiten sind als Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer, wie Landesforsten-Sprecher Städing erläutert. Während letztere inzwischen in Hochgeschwindigkeitsanlagen zersägt werden würden, sei die entsprechende Handhabung von Eichen- und Buchenstämmen deutlich zeitaufwändiger. So gebe es Sägewerke, die sich speziell auf diese Technik spezialisiert hätten. Aber auch Holzhandelsfirmen würden für die Eichen ihre Gebote abgeben.