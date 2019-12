Um auf das Problem des Fahrermangels aufmerksam zu machen, betreibt der Bürgerbusverein um seinen Vorsitzenden Günter Prüß jetzt Eigenwerbung auf einem Fahrzeug. (Jochen Brünner)

Ganderkesee. Auch im 15. Jahr seines Bestehens gehört der Bürgerbusverein Ganderkesee zu den erfolgreichsten seiner Art in Niedersachsen. Zum Jahresende rechnet der neue Vorstand um den Vorsitzenden Günter Prüß, den zweiten Vorsitzenden Dietrich Helmers und Fahrdienstleiter Bernhard Thierse mit einer Zahl von 28 500 Fahrgästen und damit einem Plus von 1000 Fahrgästen gegenüber dem Vorjahr. „Der landesweite Durchschnitt liegt bei rund 10 000 Fahrgästen“, weiß Helmers. „Andere Bürgerbusse würden sich freuen, wenn sie insgesamt so viele Fahrgäste wie wir auf einer Linie hätten.“

Zum Fahrplanwechsel, der am 15. Dezember ansteht, hat der Verein insbesondere die Linie 223, die unter anderem zwischen Bookholzberg und Ganderkesee verkehrt, noch einmal optimiert. So endet die Schleife in Bookholzberg jetzt nicht mehr an der Volksbank, sondern auch die rund 900 Meter bis zum Bahnhof Bookholzberg sind in die Streckenführung eingearbeitet worden. „Um die dafür notwendige Zeit zu gewinnen, machen wir jetzt keinen Abstecher mehr durch Almsloh“, erklärt Prüß. Zudem sei der vorherige Fahrplan eher großzügig bemessen gewesen. „Ich bin das zweimal abgefahren. Man kann das gut schaffen“, sagt der Bürgerbus-Vorsitzende. Und Bernhard Thierse ergänzt: „Bislang habe ich an einigen Haltestellen auch mal gestanden, um in der Folge nicht zu früh dran zu sein.“ Aber auch wenn es sich dabei nur um eine kleine Veränderung handele, sei es „ein ziemlicher Aufwand gewesen, bis wir das hingebastelt hatten“, wie Prüß berichtet. Eine weitere Optimierung betrifft den Abstecher zum Josef-Hospital Delmenhorst. „Dort konnten wir es so einrichten, dass Fahrgäste aus jeder Richtung in etwa gleich lange Besuchszeiten im Klinikum zur Verfügung haben“, sagt der Vorsitzende.

Auch die Fahrgastzahlen auf der Linie 223 entwickeln sich nach Helmers Auskunft sehr zur Zufriedenheit des Vereins: „Die Linie 223 hat sich zu einem echten Gemeinde-Verbinder entwickelt, die acht Ortsteile und das Krankenhaus in Delmenhorst miteinander verbindet. Seit dem Start im Dezember 2016 haben wir über den gesamten Zeitraum im Schnitt jeden Monat zwanzig Passagiere mehr befördert“, erkennt er einen stetigen Aufwärtstrend. Inzwischen habe die Linie 223 die Linie 221 in der Auslastung bereits überholt. Die mit Abstand erfolgreichste Bürgerbus-Linie bleibe aber die Linie 222, die nach Delmenhorst pendelt.

Tariferhöhung zum 1. Januar

Nicht beeinflussen kann der Bürgerbus-Vorstand die Preiserhöhungen, die immer für den gesamten Bereich des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) gelten und ab 1. Januar auch beim Bürgerbus Ganderkesee in Kraft treten. „Als ich 2010 angefangen habe, hat das Ein-Zonen-Ticket noch 1,60 Euro gekostet“, erinnert sich Prüß. „Ab 1. Januar 2020 kostet die Fahrt 2,20 Euro – und damit fünf Cent mehr als in diesem Jahr“, skizziert er die Entwicklung. Die ganze Gemeinde Ganderkesee befinde sich aber innerhalb einer Zone. So ist eine Fahrt über wenige Stationen genauso teuer wie eine Tour von Hoykenkamp oder Bookholzberg nach Ganderkesee.

Probleme haben dem Bürgerbusverein in diesem Jahr vor allem die vielen gesperrten Bahnübergänge entlang der Bahnstrecke Delmenhorst – Oldenburg bereitet. „Am schlimmsten war es, wenn mehrere Übergänge zeitgleich gesperrt waren. Ich habe dann mit Google Maps den günstigsten Weg zusammen gebastelt, den wir überhaupt noch fahren konnten“, sagt der Vorsitzende.

Ein ständiges Thema beim Bürgerbusverein ist die Suche nach neuen Fahrern. „Zurzeit umfasst das Team 38 Fahrer, von denen allerdings nicht alle einsatzfähig sind“, erklärt Prüß. Um den Fahrplan optimal besetzen zu können, würden 44 Fahrer gebraucht. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, wirbt der Bürgerbus-Verein nun auf einem Bus „in eigener Sache“ um neue Chauffeure.

„Wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern einen gut laufenden Betrieb übernommen“, beschreiben Prüß und Helmers ihr erstes Jahr in der alleinigen Verantwortung. Den Bürgerbus zu managen, bedeute zwar viel Arbeit, aber es habe alles reibungslos geklappt und die Zusammenarbeit laufe hervorragend. Mehr als 150 000 Kilometer legen die beiden Fahrzeuge pro Jahr zurück. So erwartet der Vorstand, im Herbst 2020 einen neuen Bus in Betrieb nehmen zu können. Eine Ersatzbeschaffung werde entweder nach fünf Jahren oder wenn der Bus mehr als 300 000 Kilometer auf dem Tacho hat fällig.