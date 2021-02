Lehrer in Grund- und Förderschulen sind ab sofort in der Prioritätsgruppe II und damit früher impfberechtigt. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der Landkreis Oldenburg spricht Berufsgruppen, Organisationen und Einrichtungen direkt an, um in der Folge schnell Impfangebote unterbreiten zu können. Hintergrund dieser Aktion von Kreisverwaltung und Impfzentrum ist die seit dem 24. Februar geänderte bundesweit gültige Coronavirus-Impfverordnung und ein Erlass des niedersächsischen Sozialministeriums.

Die Impfverordnung wurde nach Angaben von Kreishaussprecher Oliver Galeotti kurzfristig angepasst. Demnach sollen Beschäftigte von Grund- und Förderschulen sowie das Personal von Kindertagesstätten in die Prioritätsgruppe II eingefügt werden. Praktisch heißt dies, dass diesem Personenkreis früher als zunächst angedacht ein Impfangebot unterbreitet werden soll. In dem Erlass des Landes ist – mit dem Ziel, weiterhin schnellstmöglich alle Impfberechtigten mit den jeweiligen Impfstoffen zu impfen – geregelt, dass vorrangig zunächst Personen in Einrichtungen wie zum Beispiel Werkstätten sowie Arztpraxen und die Beschäftigten der Krankenhäuser geimpft werden können. Die Aufzählung schließt mit Polizei- und Ordnungskräften, die in Ausübung ihrer Tätigkeit einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, sowie Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Je nach Möglichkeit hat oder wird die Kreisverwaltung mit dem Impfzentrum diese Adressaten ansprechen beziehungsweise anschreiben.

Es sollen nun alle Impfwilligen erfasst werden, die dann nach Verfügbarkeit der Impfmittel einen Termin erhalten.