Das Landgericht Oldenburg hat den Ex-Pfleger Niels Högel wegen Mordes in 85 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jetzt wird gegen seine Kollegen verhandelt, zu prüfen ist, ob sie seine Taten durch Unterlassung möglich gemacht haben. (Hauke-Christian Dittrich)

Tragen die ehemaligen Kollegen des Mörders Niels Högel eine Mitschuld an seinen Taten, an den 85 verurteilten Morden an Patienten? Diese Frage beschäftigt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg aktuell. Sie geht Vorwürfen der Staatsanwaltschaft nach, die ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst hätten zwischen Anfang Mai und Ende Juni 2005 durch „Unterlassen in einer unterschiedlichen Anzahl von Fällen Menschen getötet“. Die Angeklagten sollen im Anschluss an den Tod von Patienten die Begehung weiterer Tötungsdelikte durch den damaligen Krankenpfleger Niels Högel für möglich gehalten haben. Eingeschritten seien die ehemaligen Kollegen jedoch nicht. Bis zu fünf weitere Taten sollen sie billigend in Kauf genommen haben.

Die Anklage ist – nach einer Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts vom 28. Februar 2018 – gegen vier ehemalige Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet worden. Die Schwurgerichtskammer hatte mit Hinweis auf das Auskunftsverweigerungsrecht des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel zunächst von der Terminierung abgesehen. Erst nachdem der Bundesgerichtshof die Verurteilung Högels in allen Punkten bestätigt hatte, soll das Verfahren eröffnet werden.

Die Kammer hat nunmehr in dem Verfahren gegen die Verantwortlichen aus dem Klinikum Delmenhorst kundgetan, dass sie eine mögliche Verbindung dieses Verfahrens mit dem ebenfalls anhängigen, aber noch nicht eröffneten Verfahren gegen die ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg in Erwägung zieht. Dort hatte Högel ebenfalls Intensiv-Patienten mit Medikamenten zu Tode gespritzt. Für eine solche Verbindung der Prozesse sprächen gewichtige inhaltliche und zeitliche Gründe. Viele der einzuführenden Beweismittel seien identisch: So könnten doppelte Vernehmungen, insbesondere der medizinischen Sachverständigen, des verurteilten ehemaligen Krankenpflegers wie auch einiger seiner Arbeitskollegen vermieden werden. Schließlich wäre der Verfahrensumfang in beiden Verfahren für sich genommen bereits durch die Anzahl von Verfahrensbeteiligten so groß, dass eine Auslagerung der Verhandlungstermine, auch der Einzelverfahren, in anzumietenden Räumlichkeiten nicht vermeidbar wäre.

Dies gelte auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund des zu erwartenden öffentlichen Interesses, insbesondere der Medien. Die erwogene Verbindungsentscheidung kann gegenwärtig aber nicht getroffen werden. Derzeit läuft noch die Prüfung der Befangenheitsanträge von Angeschuldigten im Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg. Die 4. Große Strafkammer hatte die Anträge abgelehnt und die Schwurgerichtskammer nicht für befangen gehalten. Die Beschwerde gegen diesen Beschluss liegt weiterhin dem Oberlandesgericht Oldenburg zur Entscheidung vor.