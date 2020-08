Bei Heidemark in Großenkneten ist die Zahl an Corona-Infektionen gestiegen. (INGO MOELLERS)

Bei den täglichen Corona-Tests im Schlachtbetrieb Heidemark in Großenkneten sind in den vergangenen zwei Tagen weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 festgestellt worden. „Bei den über 2300 durchgeführten Tests an zwei Tagen gab es insgesamt acht weitere positive Testergebnisse“, teilt Landkreissprecher Oliver Galeotti mit. Vier Betroffene wohnen im Landkreis Oldenburg, die übrigen im Landkreis Cloppenburg. Wie bereits die 20 zuvor erkrankten Mitarbeiter gehören auch die Neuinfizierten allesamt zur Spätschicht.

„Es deutet alles darauf hin, dass die Ursache der Ansteckung im privaten Bereich liegt und in den Betrieb getragen wurde. Andernfalls wäre die Anzahl der Infektionen noch höher“, analysiert Erster Kreisrat Christian Wolf die Lage. „Das engmaschige Testkonzept bewährt sich, wir können das Geschehen lokalisieren. Jetzt ist es wichtig die Infektionskette zu durchbrechen“, erklärt Wolf. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt weitere umfangreiche Schutzmaßnahmen veranlasst und für die komplette verbliebene Spätschicht eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Betroffen davon sind rund 270 Heidemark-Mitarbeiter.

Darüber hinaus erinnert die Kreisverwaltung erneut an die Basismaßnahmen. Insbesondere beim Einkaufen, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden könne, sei es daher wichtig, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.