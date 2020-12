Das Land Niedersachsen hat am Donnerstag ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie für Delmenhorst gemeldet. Es ist der zweite Todesfall innerhalb von nur zwei Tagen. Nach Kenntnis des Gesundheitsamts handelt es sich um einen Anfang 70 Jahre alten Mann, der außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus verstarb. Die Zahl der Menschen aus Delmenhorst, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich somit auf 18 erhöht.

Bereits am Mittwoch hatte das Land den 17. Todesfall registriert. Eine über 90-jährige Frau war im Josef-Hospital Delmenhorst gestorben.

Bund und Länder haben bei ihren Beratungen an diesem Mittwoch beschlossen, die Ende November erlassenen Corona-Auflagen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie deutschlandweit bis zum 10. Januar 2021 zu verlängern. Zum Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel gelten gesonderte Regelungen.