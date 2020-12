Für die Stadt Delmenhorst hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch einen weiteren Corona-Todesfall gemeldet. Nach Kenntnis des Gesundheitsamts handelt es sich um eine Ende 70 Jahre alte Frau, die am Montag mit Covid-19 im Josef-Hospital gestorben ist. Am Sonnabend waren zwei Corona-Todesopfer gemeldet worden: Die beiden Männer, jeweils Ende 70, waren außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich damit auf 27 erhöht.

Im Josef-Hospital Delmenhorst werden aktuell 23 Patienten mit Corona behandelt. Davon sind neun auf der Intensivstation untergebracht, von diesen müssen sieben Patienten beatmet werden. „Die Lage ist nach wie vor angespannt“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Florian Friedel. Zu den bevorstehenden Festtagen erwartet er keine Entspannung.

Weihnachten keine Entspannung

Zwar sei die Klinik zu Weihnachten regelmäßig weniger belegt, Friedel erwartet aber, dass an Heiligabend noch 135 Patienten zu betreuen sind. Die Belastung für das Personal sei aber dennoch größer als im Vergleich zu früheren Jahren. Das liege auch daran, dass alle Krankenhauspatienten, solange es noch keine negative Covid-19-Testung für sie gebe, isoliert werden müssten. Dadurch könnte man dieses Weihnachten nicht so einfach Stationen geschlossen halten und Teilen des Personals Festtage zu Hause ermöglichen. „Wir bemerken außerdem die gestiegene Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter durch einen erhöhten Krankenstand des Personals“, sagt Friedel.

Das durchschnittliche Alter der Corona-Patienten auf der Intensivstation beträgt nach Angaben von Friedel 50 bis 60 Jahre. Bei den übrigen Covid-19-Fällen sei eine altersmäßige Ermittlung schieriger, es seien junge wie ältere Menschen betroffen. Die Entwicklung der Patientenzahl, die wegen Corona isoliert werden muss, verlaufe mit Zeitverzögerung ähnlich der Fallzahlen in der Stadt und ihrer Umgebung.

Für das Josef-Hospital gilt weiterhin ein generelles Besuchsverbot. Strenge Ausnahmen gelten unter anderem für die Geburtsabteilung. Zu Weihnachten hatten Angehörige die Möglichkeit, Geschenke für ihre Familienmitglieder am Krankenhaus abzugeben, die dann vom Personal an die Patienten weitergereicht werden.