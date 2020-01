Richterin Melanie Bitter verhandelt im Fall des versuchten Totschlags in Delmenhorst. (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Delmenhorst. Hat ein 58-jähriger Delmenhorster seiner Ex-Frau am 5. August mit einem Messer mutwillig in den Hals gestochen oder nicht? War es vielleicht doch ein Unfall? Oder war am Ende alles anders? Auch am dritten Verhandlungstag im Fall um den versuchten Totschlag vor dem Landgreicht Oldenburg (wir berichteten) gab es keine eindeutigen Erkenntnisse, wie sich die Tat nun wirklich zugetragen hat. Im Gegenteil: Auch der letzte angehörte Zeuge, der während beziehungsweise kurz nach der Tat am Tatort zugegen war, nämlich der Hotelgast, brachte noch einmal etwas mehr Verwirrung in den Fall. Wieder einmal war es die Fahrertür des Autos, in dem die verletzte Ex-Frau des Angeklagten saß, die für Unklarheiten sorgte.

Als der Hotelgast seinen eigenen Angaben zufolge schlafend in seinem Bett lag, von dem Hupen geweckt wurde und vom oberen Stockwerk aus seinem Fenster schaute, habe er das Gerangel zwischen Vater und Tochter neben dem Auto gesehen. Daraufhin sei er hinunter gelaufen, um nachzusehen, was dort vor sich geht. Als er am Tatort ankam, habe der Vater einige Meter vom Auto entfernt mit dem Baseballschläger in der linken Hand gestanden, das Messer in dessen rechter Hand habe der Zeuge nicht gesehen.

Jedoch unterschieden sich die Angaben des Hotelgastes vor Gericht von denen gegenüber der Polizei am Tatort. Dort hatte er angegeben, dass die Fahrertür des Autos geschlossen war, als er von oben aus seinem Fenster schaute. Vor Gericht sagte er, dass sie geöffnet gewesen sei. Ob zu dem Zeitpunkt schon der Baseballschläger im Spiel war, habe er nicht gesehen. Es ist also nach wie vor unklar, ob der Angeklagte zeitweise und bewaffnet mit einem Messer allein am Auto seiner Ex-Frau war oder nicht – und ob die Tür zu dem Zeitpunkt verriegelt war oder nicht.



Der nächste Verhandlungstag ist für Montag, 20. Januar, um 9 Uhr im Landgericht Oldenburg angesetzt.