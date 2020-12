Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen einen weißen Ford Transit von einem Firmengelände an der Straße „Am Gewerbegebiet“ entwendet. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrzeugschlüssel bereits am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in die Firma gestohlen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe der Werkstatt verschafften sich die unbekannten Täter seinerzeit Zutritt zum Objekt und entwendeten einen 3er-BMW. An beiden Fahrzeugen ist ein Kennzeichen aus der Hansestadt Bremen angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0 44 31 / 94 11 15 zu melden.