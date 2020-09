Nach Angaben von Christoph Jankowsky vom Fachdienst Stadtentwicklung wird in der Stadt Delmenhorst bis zum Jahr 2025 weiterhin ein Bedarf zum Bau von Wohnungen bestehen. (INGO MÖLLERS)

Mindestens bis zum Jahr 2025 wird es in Delmenhorst noch einen Bedarf an Neubauten geben, das gilt für Mehrgeschossbauten genauso wie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Christoph Jankowsky aus dem Fachbereich Städtebau stellte kürzlich im Fachausschuss für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten den Wohnungsmarktbericht für die Stadt Delmenhorst vor. Die Bevölkerungszahl ist an der Delme seit dem Jahr 2010 um rund 5000 Personen angestiegen.

Jankowsky nannte das fehlende Angebot an preiswertem Wohnraum in Nachbarkommunen als Grund für den starken Zuzug von Menschen nicht-deutscher Nationalität nach Delmenhorst. Im Gegensatz dazu führte ein zu geringes Angebot an Ein- und Zweifamilienhäusern in Delmenhorst zu einer Abwanderung von entsprechenden Nutzergruppen in die benachbarten Kommunen. Nach den aktuellen Bevölkerungsprognosen für die nächsten zehn bis 15 Jahre werde bis zum Jahr 2025 ein weiterer leichter Anstieg der Bevölkerungszahl geschätzt.

Neben der Zunahme der Bevölkerung stieg auch die Anzahl der Wohnungen innerhalb von zehn Jahren, und zwar um rund 1500 Wohnungen. Der Anstieg betraf in besonders hohem Maße den Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Nur rund 500 zusätzliche Wohneinheiten entstanden beim Bau von Ein-und Zweifamilienhäusern. In den Jahren 2014, 2018 und 2019 wurden pro Jahr mehr als 200 Wohneinheiten neu geschaffen. Eine besondere Steigerung betraf den Bau von kleinen Wohnungen, die fast ausschließlich innerhalb von Mehrfamilienhäusern geschaffen wurden. „Im Jahr 2019 wurde ein Spitzenwert von 127 Baufertigstellungen in diesem Wohnungsmarktsegment verzeichnet“, sagte Jankowsky.

Die Entwicklung bei mittelgroßen Wohnungen mit vier und fünf Räumen weist dagegen in den vergangenen Jahren eine leicht rückläufige Tendenz auf und lag zuletzt zwischen 60 bis 80 Wohneinheiten pro Jahr.

Aufgrund der verstärkten Nachfrage von Wohnraum durch ältere Menschen spielt die Ausstattung der Wohnungen in barrierefreier Form eine große Rolle. Dazu wurde zu Jahresbeginn eine Seniorenbefragung ausgewertet. Im Wohnungsmarktbericht wird empfohlen, bis zum Jahr 2030 etwa 9000 Wohneinheiten in barrierefreier Ausgestaltung zur Verfügung zu stellen.

Die preisgünstige Situation für vermietete Wohnungen in Delmenhorst betrifft in erster Linie Bestandsobjekte, die zu Mieten zwischen fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gehandelt werden. Auch bei den in Immobilienportalen offerierten Angebotsmieten des Jahres 2017 liegt Delmenhorst mit sechs bis sieben Euro in einer vergleichsweise günstigen Lage. „Auch diese Situation kann als Grund für den starken Zuzug einkommenschwächerer Haushalte in die Stadt Delmenhorst angeführt werden“, sagte Jankowsky.

Weil Experten für Delmenhorst mit einer stabilen Entwicklung der Bevölkerungsentwicklung rechnen, solle die zukünftige Wohnbauentwicklung nach dem Motto „innen vor außen“ verfolgt werden. Für die Gemeinden Ganderkesee und Lemwerder wird eine stabile und wachsende Entwicklung bis zum Jahr 2025 und danach eine schrumpfende Entwicklung bis zum Jahr 2040 erwartet. Demzufolge sollte in Ganderkesee und Lemwerder ein Trendwechsel der Wohnbauentwicklung erfolgen. Für die Samtgemeinde Harpstedt wird bereits bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus bis zum Jahr 2040 eine Schrumpfung erwartet, sodass sinkende Wohnungsnachfragen durch Bestandsentwicklungen attraktiver gestaltet werden sollten. Auf Neubaugebiete sollte dort verzichtet werden. Lediglich für die Gemeinde Stuhr wird auch über das Jahr 2025 hinaus eine wachsende Entwicklung und damit steigende Nachfrage erwartet, sodass dort eine planvolle und zügige Bautätigkeit empfohlen wird.