Die Feuerwehr war auf dem Parkplatz Deichhorst wegen eines eventuell kontaminierten Behälters im Einsatz. (Ingo Möllers)

Großeinsatz auf der Autobahn 28 auf Delmenhorster Gebiet: Auf dem Parkplatz in Deichhorst waren mehrere Einsatzkräfte wegen eines eventuell kontaminierten Gegenstandes im Einsatz. Deswegen war auch der rechte Fahrstreifen in Richtung Oldenburg gesperrt. Was war passiert?

Mit einem Wellblech fing alles an, berichtet die Polizei: „Zwei Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn trugen am Mittwoch gegen 10.50 Uhr leichte Verletzungen davon, als sie einen Gegenstand von der Fahrbahn der Autobahn 28 räumen sollten. Hierbei handelte es sich um eine Wellblechplatte, die in Fahrtrichtung Oldenburg etwa in Höhe des Parkplatzes Deichhorst durch Verkehrsteilnehmer gesichtet wurde. Nachdem die Beamtinnen die Platte von der Fahrbahn entfernten, traten körperliche Beschwerden in Form von Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen auf.“

Es stand zu befürchten, dass die Platte kontaminiert war. Entsprechend wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren der Stadt Delmenhorst alarmiert, unter anderem wurde auch der ABC-Trupp mit Dekontaminationskomponente eingesetzt.

Der Parkplatz Deichhorst und der rechte Fahrstreifen der A 28 wurden während des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt. Die Wellblechplatte wurde unter Schutzvorkehrungen durch den ABC-Trupp geborgen und mit einer speziellen Umverpackung gesichert. Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer ging keine Gefahr von dem Gegenstand aus, versichert die Polizei. Nachdem das Blech gesichert war, wurde es von einem Fachbetrieb entsorgt. Im Nachgang muss das Blech noch analysiert werden, um herauszufinden, was die Kopfschmerzen der Polizistinnen ausgelöst hat.

Die Feuerwehren der Stadt waren mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften - elf Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren - vor Ort. Auch ein Rettungswagen war vor Ort, um die beiden Beamtinnen zu untersuchen. Sie mussten allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens wurde um 13.40 Uhr aufgehoben.

In diesem Zusammenhang sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach demjenigen, der die Wellblechplatte verloren hat. Dabei geht es auch darum, mögliche Gefahren durch eventuell weitere Platten auf der Ladefläche für ihn und weitere Personen ausschließen zu können. Es wird darum gebeten, mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 0 44 35 / 3 91 60 Kontakt aufzunehmen.