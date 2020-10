In der Welse trieben nach dem Großbrand auf dem Plexi-Möller-Gelände zahlreiche tote Fische. (INGO MOELLERS)

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle an der Oldenburger Landstraße liegen die von der Stadt entnommenen Wasserproben aus der Welse vor. Nach Angaben aus dem Rathaus liege der chemische Zustand des Welsewassers wieder im Normalbereich.

Der städtische Fachdienst Umwelt hatte Proben an fünf Stellen entnommen: vor und hinter der Einleitstelle Straßenentwässerung Hinter dem Tiergarten, Tiergarten Innenbereich, Brücke Höhe Kantstraße, Brücke Höhe Kaufland und Brücke Nähe Nordenhamer Straße.

Diese Beprobung erfolgte am Dienstag, 29. September, in Ergänzung zu den vorherigen Beprobungen der Polizei am Freitag, 25. September. Jede Wasserprobe wurde auf zehn gewässertypische Parameter, unter anderem pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffzehrung/CSB, hin untersucht.

Die Analyse einer Schlammprobe aus dem Böschungsbereich an der Einleitstelle der Belastung steht noch aus.

Für kommenden Dienstag, 13. Oktober, ab 17 Uhr, ist eine öffentliche Informationsveranstaltung im Veranstaltungszentrum Commedia auf der Nordwolle, Lahusenstraße 25, geplant.