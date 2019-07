Das Trio Lounge. Live tritt am 11. August in der historischen Klosteranlage in Hude auf. Die Band spielt Jazz-Standards und Soul-Klassiker. (FR)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Von Großenkneten im Westen bis Ottersberg im Osten und von Hagen im Norden bis Sulingen im Süden: Beim Gartenkultur-Musikfestival finden im August in 26 Städten und Gemeinden insgesamt 45 Konzerte in privaten sowie öffentlichen Gärten und Parks statt – darunter auch sieben Konzerte im Landkreis Oldenburg und eines in der Stadt Delmenhorst. Genauso unterschiedlich wie die Veranstaltungsorte sind auch die Musikrichtungen, die von Pop, Chanson und Swing über Jazz bis hin zur klassischen Musik reichen.

Großenkneten

„Zwischen Folk, Roots und Indie-Rock“ bewegen sich Kaurna Cronin und seine Band, die am Sonntag, 4. August, um 16 Uhr im Garten des Forsthauses Ahlhorn auftreten. Gemeinsam mit seiner Band liefert Cronin einen folkloristischen, australisch inspirierten Sound – eingebettet in Balladen oder Boogies. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder sind frei. Tickets im Vorverkauf gibt es im Rathaus Großenkneten unter 0 44 35 / 60 00.

Hude

Musik und Kunsthandwerk lautet das Motto einer Veranstaltung am Sonntag, 11. August, um 14 Uhr in der historischen Klosteranlage in Hude. Für Live-Musik sorgt das Trio Lounge. Live. Besucher erwartet Jazz-Standards, Soul-Klassiker sowie aktuelle Chart-Hits und Evergreens – umgesetzt auf eigene, entspannte Weise mit Piano, Saxofon und Stimme. Der Eintritt kostet vier Euro, Karten sind bei der Touristik-Palette Hude erhältlich.

Dötlingen

Ebenfalls am Sonntag, 11. August, steigt um 18 Uhr das Sommerkonzert unplugged & handmade mit der Band Ohrensessel XL auf dem Hof Schweers in Dötlingen-Ostrittrum. Die vier Musiker überzeugen laut Ankündigung mit einer Spanne zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter. Konzertkarten gibt es für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) auf dem Hof Schweers sowie bei den Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket.

Delmenhorst

Wer schon immer mal wissen wollte, wer Beethoven die Frau ausgespannt hat und warum einen das interessieren sollte, der darf sich auf Sven Garrecht und Band freuen. Am Mittwoch, 14. August, präsentieren sie um 18 Uhr auf der Burginsel in Delmenhorst eine Symbiose aus grooviger Popmusik und sinnigen Chansons. Im Vorverkauf kosten die Karten acht Euro (ermäßigt sechs), an der Abendkasse liegt der Preis bei zehn Euro (ermäßigt acht). Tickets sind im Kulturbüro der Stadt Delmenhorst erhältlich.

Wildeshausen

Unter dem Motto „Natur, Raum, Klang“ steht das Konzert am Sonnabend, 17. August, um 18 Uhr bei der Wassermühle Heinefelde in Wildeshausen. Die Camerata figuralis ist ein Ensemble in verschiedenen Besetzungen unter der Leitung des Musikdirektors, Dirigenten und Komponisten Gerrit Junge. Der Fokus liegt auf einer genreübergreifenden Gesangssprache mit Arrangements aus den Bereichen Rock, Pop und Evergreens. Der Eintritt ist frei.

Prinzhöfte

Die Band Folkstrott bietet seit 1991 internationalen tanzbaren Folk, unter anderem aus England, Irland, Frankreich, Schweden und dem Balkan. Am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr sind die Musiker im Kultur- und Tagungshaus Mikado in Prinzhöfte (Samtgemeinde Harpstedt) zu hören. Während des Konzerts gibt es auch Tänze unter fachkundiger Anleitung. Der Eintritt ist frei.

Ganderkesee

„Worldmusic – ein bunter Mix“ erwartet Konzertbesucher am Donnerstag, 29. August, um 19 Uhr in der St.-Katharinen-Kirche in Ganderkesee-Schönemoor. The Little Pacific Orchestra spielt brasilianische Klänge, amerikanischen Jazz und afrikanischen Spirit, verknüpft mit europäischer Musikkultur. Ander Abendkasse kostet der Eintritt 12,50 Euro, im Vorverkauf im Kulturhaus Müller zehn Euro.

Hatten

Die Formation Beltane ist laut Ankündigung „wie ein keltisches Frühlingsfest: eine Mischung irischer und schottischer Songs mit melancholischen Balladen und Evergreens aus vielen Epochen“. Der Zuhörer werde gedanklich sofort in die Schönheit der grünen Insel oder die Wildheit der Highlands versetzt, heißt es. Das Konzert findet am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr im Garten der Familie Suhrkamp in Sandhatten (Haferkampstraße) statt. Besucher zahlen zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets sind im Rathaus Hatten erhältlich.



Das Gartenkultur-Musikfestival startete 2003 mit 20 Veranstaltungen an neun Orten und hat sich seitdem erheblich vergrößert. Mittlerweile zählt das Festival regelmäßig bei mehr als 40 Konzerten in über 20 Städten und Gemeinden jährlich rund 15 000 Besucher. Sämtliche Veranstaltungen hat der Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen wieder in einem Programmheft zusammengefasst, in dem alle teilnehmenden Künstler und Gärten vorgestellt werden. Dieses liegt an vielen öffentlichen Stellen im Landkreis aus. Nähere Informationen gibt es auch online unter www.gartenkultur-musikfestival.de.