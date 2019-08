Trubel gibt es um die ehemalige Patientenfürsprecherin des Josef-Hospitals. (Ingo Möllers)

Wem hat der Schachzug, Bürgermeisterin Antje Beilemann als Ex-Patientenfürsprecherin des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) öffentlich zu attackieren, genützt? Die Frage stellt sich, nachdem Christian Marbach, Sprecher der Högel-Opfer, sehr prominent dargelegt hat, warum sie aus seiner Sicht ihr Amt „ohne jegliches Engagement ausgesessen“ habe, warum ihre Performance „absolut beschämend“ war. Die Frage stellt sich auch deswegen, weil Antje Beilemann seit Juli ihr Ehrenamt nicht mehr ausübt. Ginge es Christian Marbach also nur um die Sache, hätte er zufrieden im Stillen seinen Erfolg feiern können, weil er für die Patienten des JHD etwas erreicht hat. Nun hat er aber die große Keule rausgeholt. Und damit das JHD öffentlich in ein schlechtes Licht gerückt.

Das wiederum wollte Marbach ganz offensichtlich nicht, denn die Krankenhausverantwortlichen, die bei dem Thema selbst keine gute Figur abgegeben haben, schont er so ausdrücklich, dass man eigentlich nur zu einem Schluss kommen kann: Marbach wollte Antje Beilemann anschießen. Sicher, er hatte ihre Besetzung 2016 schon mit aller Wucht kritisiert, so gesehen kann er sich in seiner damaligen Position bestätigt sehen. Oder ging es um etwas anderes? Mit Blick auf den internen Zwist in der SPD, wo Antje Beilemann als Bürgermeisterin, Ratsvorsitzende, Vorsitzende des Ortsvereins Düsternort-Adelheide, aber eben auch als Teil des in diesen Tagen so extrem kritisierten sogenannten Groth-Flügels eine besondere Stellung innehat –; mit Blick auf diese Verwicklungen drängt sich einem die Frage geradezu auf: Wem nützt eigentlich die jetzige Attacke auf Antje Beilemann?