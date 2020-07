Im Hofladen bieten Christina Backhus (links) und ihre Mutter Theda Pleus von der Wurst bis zur Suppe alles an, was sich aus ihren Tieren machen lässt. (Fotos: Ingo Möllers)

Als Christina Backhus in den Hof samt Hofladen ihrer Eltern eingestiegen ist, war sie zeitweise gar nicht so sicher, ob sie den Laden überhaupt weiterführen soll. Nur wenige Kunden interessierten sich zu der Zeit für die handgemachten Waren aus Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch, die ihre Familie selbst verarbeitete. „Aber das ist wie mit jedem Geschäft: Es dauert anfangs ein wenig, bis es richtig anläuft“, sagt Backhus heute. Und inzwischen ist der Laden auf dem Hof Pleus in Prinzhöfte gar nicht mehr wegzudenken. „Wir kommen mit der Produktion kaum mehr hinterher und haben so langsam unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Nun ist es so, dass ich mir Gedanken machen muss, wie wir die Nachfrage besser auffangen können“, erklärt Backhus.

Die Kundschaft werde nicht nur immer mehr, sondern auch immer jünger. Viele Familien mit kleinen Kindern seien darunter. Aber auch die Gastronomie komme zunehmend auf die Familie zu. „Unsere Kunden legen Wert auf unsere Qualität – die schmeckt man nämlich. Wir haben zwar kein Bio-Zertifikat, weil die Zertifizierung sehr aufwendig ist, arbeiten aber wie ein Bio-Hof“, erklärt Backhus. Zudem seien immer mehr Kunden die Haltungsform der Tiere, die Schlachtungsbedingungen, das Vertrauen in den Familienbetrieb und nicht zuletzt das nachhaltige Einkaufen in der Region wichtig.

Vor 30 Jahren noch Intensivmast

„Vor 30 Jahren stand dort hinten ein Maststall“, sagt Backhus und deutet auf ein Ende des Hofes. Dort hatten ihre Eltern Mastbullen stehen und betrieben Intensivmast mit Hähnchen. Die Tiere gingen an eine industrielle Großschlachterei. „Zehn Jahre später wäre die logische Konsequenz gewesen, einen zweiten Maststall zu bauen“, merkt Backhus an. „Damals begann diese Entwicklung, dass die Höfe immer größer werden mussten, um weiter bestehen zu können“, erzählt sie weiter.

Die Preise für das Fleisch sanken, die Kosten wurden höher, die Abhängigkeit von der Großschlachterei stieg, deren Auflagen wurden immer strenger. „An einem Tier durfte nur noch so und so viel Fett sein, sonst bekam man weniger Geld dafür. Wenn die Beine zu kurz waren, sank auch gleich der Preis. Und man musste ja nehmen, was man bekam, denn die Tiere mussten ja vom Hof“, berichtet Theda Pleus von damals. So wollten sie und ihr Mann nicht mehr weitermachen.

Und so strukturierten sie ihren Hof in die gegenteilige Richtung um. „Meine Eltern wurden für verrückt erklärt. Aber sie wollten nicht nur Masse machen und im Stall die toten Vögel aussortieren“, sagt Backhus, und weiter: „Stattdessen wollten sie den Hof so umbauen, dass er für uns Kinder erhaltenswert bleibt und wir nicht direkt auf einem Berg Schulden sitzen. Unsere Eltern wollten, dass wir den Hof weiterführen können, weil wir es wollen, und nicht, weil wir abhängig von einer Großschlachterei sind.“

Rinder, Schweine und Geflügel leben nun nicht mehr in Mastställen, sondern draußen. Die Schweine beispielsweise dürfen ein inzwischen ungewöhnlich langes, nämlich einjähriges Leben führen. Der Hofladen wurde aufgebaut und die Schlachterei gewechselt. Die Familie lässt ihre Tiere in der kleinen Schlachterei Tonn in Wildeshausen schlachten. „Mein Vater hat gelernt, wie man Wurst macht“, erzählt Backhus. Die Zerlegung und Verarbeitung der Tiere findet auf dem Hof Pleus selbst statt. Und weil die Familie das ganze Tier nutzen möchte, hat die Mutter als gelernte Hauswirtschaftsmeisterin damit begonnen, Suppen, Eintöpfe und vieles andere herzustellen. Diese und alle anderen Produkte – zum Beispiel Frischfleisch, Wurstwaren, Mettwurst, Schinken, Wurst aus Hühnchenfleisch – gibt es immer donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr im Hofladen, mittwochs und sonnabends auf dem Delmenhorster Wochenmarkt sowie freitags auf dem Bauernmarkt in Oldenburg.

Zwei Schweine-Schlachtungen pro Woche

Die Familie arbeitet inzwischen in zwei Generationen auf dem Hof und hält nur noch die Tiere, die sie auch selbst vermarktet. So werden beispielsweise zwei Schweine pro Woche geschlachtet. Natürlich hat diese Art der Landwirtschaft seinen Preis. „Aber den können wir begründen. Und unsere Kunden nehmen den gern in Kauf und essen dafür weniger Fleisch“, erzählt Backhus.

Mehr Arbeit macht der Hof seit der Umstrukturierung natürlich auch. „Wir sind jetzt auch Vertriebler, machen Marketing, sind für die Verarbeitung zuständig und vieles mehr. Das ist nicht nur ein Job, dafür lebt man“, sagt Theda Pleus. Und dafür braucht man Personal, sonst wäre es nicht zu schaffen. „Wir beschäftigen drei Vollzeit- und fünf Halbtagskräfte – plus die Familie“, zählt Backhus auf.

Auf dem Hof Pleus dürfen die Schweine draußen herum laufen, sich im Dreck suhlen und einfach Schwein sein. (Ingo Möllers)

Eine gewisse Abhängigkeit gibt es allerdings schon noch. Sollte es irgendwann die Schlachterei Tonn nicht mehr geben, „dann haben wir ein Problem“, vollendet Backhus das Gedankenspiel. „Dann müssten wir sehen, dass wir selbst etwas auf die Beine stellen“, zeigt sich Pleus allerdings direkt unbeugsam und vor allem willensstark. Sie möchte das Familienkonzept weiter in die Zukunft führen. Und es gibt auch schon einen neuen Anknüpfungspunkt.

Wie bereits berichtet, hat der Delmenhorster Politiker Uwe Dähne (Grüne & Partner) für die nächste Sitzung des Schulausschusses am 10. September einen Antrag auf die "Umstellung auf nachhaltiges Mensaessen in allen Delmenhorster Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen" gestellt. Regionalität und eine nachhaltige Produktion sind ihm dabei besonders wichtig, wie er noch einmal betont. Höfe wie jener der Familie Pleus hat er als Lieferanten für das Essen der Kinder und Jugendlichen in den Kitas und Schulen im Blick, wie er bei einem Besuch auf dem Hof Pleus erläutert.

Speisepläne müssen abgestimmt werden

„Definitiv wären wir da auch offen für einen Dialog“, sagt Backhus. Zum derzeitigen Zeitpunkt sehe sie allerdings nicht, wie der Familienbetrieb mit dieser neuen Art der Nachfrage umgehen sollte. „Ein Beispiel: Es würden dann ja große Mengen benötigt. Wenn aber ein Anbieter 50 Koteletts von uns haben möchte, muss ich sehen, wo ich mit dem Rest der Tiere bleibe. Die Produktion müsste gebündelt werden. Und die Anbieter müssten ihre Speisepläne darauf abstimmen, was gerade vorhanden ist“, erklärt Backhus.

Für solche Diskussionen möchte Dähne eine Art Konferenz ins Leben rufen, ein Netzwerk schaffen. Denn klar sei auch: „Unsere Ware hat auch ihren Preis. Bei einem niedrigeren Preis können wir nicht mitgehen“, sagt Backhus. „Das ist klar. Aber der Preis darf auch nicht die Qualität bestimmen“, ist Dähnes Antwort.