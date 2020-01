Ganderkesee. Dass die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee im vergangenen Jahr nur 118 Mal – und damit zehnmal weniger als 2018 – ausgerückt ist, liegt wohl vor allem daran, dass es 2019 weniger gestürmt hat und es dementsprechend weniger Bäume und Äste von Straßen und Grundstücken zu beseitigen gab. Elf Einsätze dieser Art verzeichnet die Statistik, nach 23 Sturmalarmen 2018 und 65 im Jahr 2017. Im Gegensatz dazu mussten die Kameraden häufiger Keller leer pumpen und Tiere retten: Dabei kamen 18 Einsätze zusammen, in den beiden Vorjahren waren es jeweils nur vier. Diese Zahlen nannte Ortsbrandmeister Axel Hollmann jetzt im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung der Wehr am vergangenen Freitag.

Von den vier größeren Löscheinsätzen ist Hollmann vor allem der Brand in der Krippe „Sonnenblume“ an der Lindenstraße am 20. Juli in Erinnerung geblieben, bei dem ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden ist. Aber auch der Einsatz in der Grundschule Dürerstraße, bei dem zum Glück nicht viel passiert ist, hat den Ortsbrandmeister beschäftigt: „Das hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Evakuierung von Schulen und Kindergärten zu üben.“ Und die habe in diesem Fall geradezu vorbildlich geklappt. Erfreulich: Auch die Zahl der Fehlalarme ist deutlich zurückgegangen. Rückten die Kameraden 2018 noch 18 mal vergeblich aus, waren es 2019 nur noch fünfmal.

Mit 1527 Einsatzstunden wurde das Ergebnis aus 2019 (1556) fast wieder erreicht. Der Rekordwert datiert aus dem Jahr 2017, als die Ortswehr mehr als 2250 Stunden im Einsatz gefordert war. Insgesamt hat die Feuerwehr Ganderkesee 2019 in allen Abteilungen 24 259 Dienststunden geleistet, was sogar einer leichten Steigerung gegenüber 2018 entspricht. Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung bei der Kinderfeuerwehr: Die Zahl der Mitglieder ist von 15 auf 25 sprunghaft gewachsen, was sich auch in der Zahl der geleisteten Stunden widerspiegelt: Sie stieg von 633 auf 1068. Eine besondere Herausforderung sei die Zuarbeit zum Feuerwehr-Bedarfsplan gewesen, berichtete Hollmann, die mit knapp 100 Stunden zu Buche schlage.

Acht Eintritten standen im vergangenen Jahr vier Austritte gegenüber. Auch die Einsatzabteilung präsentiert sich mit 84 Mitgliedern (plus zwei) personell sehr stabil. Alles in allem zählt die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee gegenwärtig 223 Mitglieder (inklusive Kinder, Jugendliche, Senioren, Passive und Musikzug).

Darüber hinaus freut sich die Ortswehr Ganderkesee über zwei neue Autos: Ein Löschfahrzeug (LF 20) steht bereits auf dem Hof und soll im Februar offiziell übergeben werden, ein Mannschaftstransportwagen (MTW) soll im Laufe des Jahres geliefert werden. Bei der Planung der Ausstattung habe es sich als sinnvoll erwiesen, von vornherein viele Köpfe in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, erklärte Hollmann.

„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mit dem Abriss des Wohnhauses an der Urneburger Straße 2 vorankommen, um die Fläche als Multifunkionsplatz herzurichten, den sowohl wir als auch die Rettungsdienste zum Üben nutzen können“, sagt der Ortsbrandmeister. Seiner Ansicht nach sei es sehr sinnvoll, ein solches Areal zu schaffen.

Schließlich ist die Ortswehr Ganderkesee in diesem Jahr auch Gastgeber des Gemeindefeuerwehrtages, der für den 6. Juni und damit erstmals an einem Sonnabend terminiert ist. Da das Organisationsteam mit warmem Wetter rechnet, haben sich die Verantwortlichen entschieden, die Wettbewerbe der Leistungsgruppen auf dem Gelände des Schützenvereins Urneburg auszutragen. „Dort gibt es eine Menge Schatten spendender Bäume, sodass die Wettbewerbe vielleicht nicht ganz so schweißtreibend werden, wie wir das in der Vergangenheit schon erlebt haben“, begründet Hollmann die Ortswahl.

Am Rande der Jahreshauptversammlung ehrte Hollmann unter anderem Günter Heeren für 75-jährige Mitgliedschaft in der Ganderkeseer Ortswehr. Ehrenortsbrandmeister Friedrich Rohlfs gehört seit 50 Jahren zum Team, der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Torunski ist seit 40 Jahren dabei, Thomas Düßmann seit 25 Jahren.