Verkehrsunfallstatistik 2019

Weniger Unfälle in der Stadt

Esther Nöggerath

Die Polizei hat im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang an Unfällen in Delmenhorst verzeichnet. Gestiegen ist anteilig aber die Anzahl an Kollisionen mit beteiligten Fahrradfahrern.