Ein Jahr und fünf Monate muss ein 33-Jähriger aus Neerstedt ins Gefängnis. Die Strafrichterin am Amtsgericht Wildeshausen verurteilte den Mann diese Woche wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Bewährung schloss die Richterin aufgrund einschlägiger Vorstrafen aus.

Der Angeklagte ist nach eigenem Bekunden seit mehreren Jahren alkoholabhängig. Im Mai 2019 war er gerade von einer zweiten Entzugstherapie ins Elternhaus nach Neerstedt zurückgekehrt. „Das war ein Fehler. Meine Therapeutin hatte mir empfohlen, nicht nach Hause zurückzukehren, sondern zum Beispiel in eine betreute Wohneinrichtung zu gehen“, erzählte er vor Gericht.

Schon bald verspürte er einen hohen Suchtdruck und begann wieder zu trinken. Am Tattag hatte er nach eigener Erinnerung innerhalb kurzer Zeit zehn halbe Liter Flaschen Bier geleert. Dazu noch Wodka und andere hochprozentige Alkoholika. Aufgrund des neuerlichen Rückfalls kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit seiner Mutter. Sein Vater griff ein, worauf ihn der Sohn schlug und auch würgte. Die Mutter rief in ihrer Not die Polizei.

Beamte, die bei dem Einsatz dabei waren, schilderten die Situation vor Gericht. Zunächst sei der Angeklagte noch relativ ruhig gewesen. Man habe eine Wegweisung ausgesprochen, nach der sich der Angeklagte zwei Wochen nicht in der elterlichen Wohnung aufhalten darf. Dann sei die Stimmung plötzlich gekippt. Der Angeklagte hätte die Fäuste erhoben und gesagt: „Jetzt kann es losgehen.“ Aufforderungen der Polizeibeamten, sich zu beruhigen und die Hände herunterzunehmen, ignorierte er. Vielmehr ging er auf die vier Beamten zu und schlug nach ihnen.

Der Einsatz von Pfefferspray zeigte nur bedingt Wirkung. Erst mehrere Schläge mit einem Schlagstock brachten den 33-Jährigen zu Boden. Doch auch als ihm Handschellen angelegt wurden, wehrte er sich im Streifenwagen und versuchte, die Beamten zu treten. Zudem beleidigte er diese mit üblen Worten. Noch in der Nacht wurde der Mann in die Karl-Jaspers-Klinik nach Bad Zwischenahn gebracht. In Gewahrsam des Wildeshauser Polizeikommissariats hatte er Selbstmordabsichten geäußert.

In einem weiteren Fall war der Angeklagte zusammen mit einem anderen Beschuldigten in Brettorf von der Polizei kontrolliert worden. Beide waren alkoholisiert mit einem Auto unterwegs. Nach Aussage des zweiten Beschuldigten sei man abwechselnd den Wagen gefahren. Gegen ihn ist in einem anderen Verfahren bereits ein Urteil gefällt worden. Der 33-jährige Neerstedter widersetzte sich auch in diesem Fall den Polizeibeamten, die ihn mit zur Dienststelle nehmen wollten. „Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal den Helden spielen muss“, beantwortete er die Frage der Richterin, warum er die Kontrolle nicht einfach über sich ergehen lasse.

In einem früheren Verfahren war dem Angeklagten bereits im Januar 2018 ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt worden. „Die Kontaktaufnahme war sehr schwierig. Das Erstgespräch fand im Januar 2019 statt“, berichtete der Bewährungshelfer vor Gericht. Der Angeklagte fühle sich als Versager. Das sei der Grund, warum er Alkohol konsumiere. „Er ergibt sich seinem Schicksal, gibt aber anderen Leuten die Schuld an seiner Situation“, erklärte der Bewährungshelfer weiter. Er sah auch keine positive Sozialprognose. „Gegebenenfalls ist es auch mal notwendig, diesen Kreislauf zu durchbrechen“, sagte er mit Blick auf eine mögliche Inhaftierung.

In seinem Plädoyer konnte der Staatsanwalt beim Angeklagten aufgrund dessen regelmäßigen Alkoholkonsums keine verminderte Schuldfähigkeit erkennen. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Pflichtverteidigerin plädierte, eine Freiheitsstrafe zu vermeiden, wenn dies möglich wäre und ihrem Mandanten eine allerletzte Chance einzuräumen.

Diese allerletzte Chance hatte der angeklagte Neerstedter jedoch schon beim letzten Gerichtsverfahren bekommen. Damals hatte die Strafrichterin noch einmal eine Bewährung eingeräumt: „Ich bin überzeugt, wenn ich Ihnen noch eine weitere Chance geben würde, dann würden sie auch diese versemmeln.“ Solange der 33-Jährige nicht inhaftiert sei, werde er den Kreislauf der Alkoholsucht nicht durchbrechen. Dazu hat er nun 17 Monate Gelegenheit.