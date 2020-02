Götz Buchwalsky (links) von der Elektrophysiologie kümmert sich um die Untersuchung mit dem Linksherzkatheter, die Nachversorgung erfolgt dann bei Klaus Gutberlet (Zweiter von links) und Aleksandra Kasperkiewicz (rechts) in der Inneren Medizin oder bei Matthias Viemann (Zweiter von rechts) in der Kinderklinik. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Wenn Menschen Herzrhythmusstörungen haben, dann bekommen sie meistens Medikamente dagegen. Doch inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, diese Störungen mithilfe eines Linksherzkatheters ausfindig zu machen und zu behandeln. Seit Ende vergangenen Jahres hat nun auch das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) einen solchen Messplatz in Kooperation mit der Elektrophysiologie Bremen in Betrieb genommen. Die Nachfrage danach ist groß, seit dem Start mit den Untersuchungen Ende November ist das elektrophysiologische Labor an der Wildeshauser Straße komplett ausgelastet. Zwischen elf und 13 Untersuchungen erfolgen etwa pro Woche.

Denn Herzrhythmusstörungen sind eine Volkskrankheit, entsprechend hoch ist der Bedarf an den Behandlungen. „Rund 15 Prozent der Deutschen über 65 Jahren sind davon betroffen“, erzählt der Mediziner Götz Buchwalsky von der Elektrophysiologie. Ursachen für die Rhythmusstörungen können Herzkrankheiten oder auch Bluthochdruck sowie erhöhte Cholesterinwerte sein.

Mit dem Linksherzkatheter kann mithilfe von Navigation sichtbar gemacht werden, wo die Rhythmusstörungen im Herzen entstehen, sodass dann mit einem minimalinvasiven Eingriff die Stelle verödet werden kann. „Das ist keine schmerzhafte Untersuchung oder eine Operation am offenen Herzen“, erklärt Buchwalsky. Man arbeite dabei millimetergenau und der eigentliche Eingriff würde meist nur wenige Minuten dauern. Allerdings kann es vorher ein oder zwei Stunden dauern, bis man die exakte Stelle ausfindig gemacht hat.

Eine Besonderheit des Josef-Hospitals ist, dass dort neben Erwachsenen auch Kinder mit dem Linksherzkatheter behandelt werden können, weil durch die angebundene Kinderklinik die Strukturen für die notwendige Weiterbehandlung vor Ort gegeben sind. „Für Elektrophysiologie bei Kindern gibt es insgesamt nur drei ausgewiesene Zentren in Deutschland“, erzählt Buchwalsky. Daher kämen die jungen Patienten auch aus ganz Europa nach Delmenhorst zur Untersuchung.

Nach der Behandlung kommen die Kinder und Jugendlichen dann in die Kinderklinik, wo sie noch ein oder zwei Tage unter Beobachtung stehen. Die Erwachsenen werden auf der zur Inneren Medizin gehörenden Station 40 weiter versorgt, die dafür extra um zehn Telemetrie-Plätze erweitert worden ist. Die erwachsenen Patienten können sich dort trotz Monitorüberwachung frei auf der Station bewegen und sind nicht ans Bett gebunden, die Pflegekräfte bekommen den Alarm durch die Telemetrie direkt aufs Smartphone.

Insgesamt zwei Millionen Euro haben das Krankenhaus und die Elektrophysiologie Bremen für das neue Leistungsangebot investiert. Denn für den Linksherzkatheter-Messplatz war nicht die Finanzierung der Technik und ein Umbau der Räumlichkeiten notwendig, sondern auch die Einrichtung einer eigenen Lüftungstechnik für die komplexen und hochempfindlichen Gerätschaften.

Die Heilungsquote liegt bei dem Verfahren mit dem Linksherzkatheter bei 98 Prozent, eine medikamentöse Behandlung ist danach nicht mehr notwendig. „Das ist eine sehr erfüllende Aufgabe, auch für die Pfleger, weil die Patienten anschließend wirklich gesund sind“, sagt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel, der sich freut, dass durch das neue Angebot auch eine Leistungssteigerung des Krankenhauses generiert werden kann. Pro Jahr rechnen die Verantwortlichen mit rund 500 bis 600 Untersuchungen mit dem Linksherzkatheter.

Die Kooperation mit der Elektrophysiologie Bremen ist bereits Ende 2018 angelaufen, bereits mit dem Ziel, einen solchen Messplatz einzurichten. Bis das Labor endlich in Betrieb genommen werden konnte, wurden aber auch schon eine Reihe anderer Behandlungen wie etwa das Einsetzen von Herzschrittmachern durchgeführt. „Alles, was mit Herzschwächen oder Rhythmusstörungen zu tun hat, können wir hier behandeln“, erzählt Buchwalsky.