Hartmut Behrendt und Linda Bahr vom Hospizkreis Ganderkesee-Hude. (INGO MöLLERS)

Linda Bahr: Ich kenne dieses Buch, finde die Ausführungen der Autorin aber äußerst fraglich. Pauschal zu sagen, was Sterbende immer wieder bereuen – nein, das kann ich nicht bestätigen. Es gibt punktuell Menschen, die feststellen, sie hätten gern noch etwas erlebt oder etwas anders gemacht. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist eher, dass Sterbende in den letzten Wochen und Tagen zur Ruhe kommen. Jetzt ist es gut. Jetzt darf es auch passieren. Diese Akzeptanz – die erlebt man bei ganz vielen sterbenden Menschen. Da ist nicht dieses großartige Bedauern in dem Sinne. Es war vielleicht nicht alles toll, aber es ist in Ordnung so, es ist richtig.

Hartmut Behrendt: Bis jetzt habe ich fünf Begleitungen gemacht und jede war völlig anders. Natürlich kommen häufig die Fragen auf: Warum ich? Warum jetzt? Aber dass es ein Schema gibt, habe auch ich persönlich nicht erlebt.

Linda Bahr: Ich halte das für ein großes Klischee. Wenn es tatsächlich durchgängig so wäre, was wäre das für ein sinnloses Leben gewesen, wenn sich am Ende das Meiste als falsch herausstellt.

Hartmut Behrendt: Meine Erfahrung ist eher, dass die noch verbleibende Zeit eine andere wird, es werden andere Prioritäten gesetzt. So war es bei meiner ersten Begleitung einer etwa 50-jährigen Frau. Es ging nicht darum, wie es früher war. Das sind vielleicht mal Momente, schau mal, so sah ich früher aus, als ich jung und gesund war. Zuletzt waren es eher die kleinen Wünsche, die wichtig wurden, noch einmal die Weser zu sehen, noch einmal Motorrad zu fahren und als es zuhause für ihre alte Mutter nicht mehr leistbar war, im Hospiz gut umsorgt zu sein.

Hartmut Behrendt: Ich habe das Gefühl - so komisch das klingt -, dass wir als Sterbebegleiter oft sogar ein Stück Leben zurückbringen. Die Beteiligten sind oft wie gelähmt – alles dreht sich nur noch um die Krankheit, um das Sterben und den Tod. Doch noch leben die Menschen ja. Zum Beispiel, als ich einen Sterbenden auf seinen Beruf als Handwerker angesprochen habe. Da fing er an, zu erzählen. Zu Beginn hat dieser Mann nur gelegen und alle haben gedacht, es geht in einer Woche zu Ende. Und dann haben wir den Rollator geschnappt, uns warm angezogen und sind in die Werkstatt gegangen. Die Söhne fragten plötzlich, was hast du mit unserem Vater gemacht?

Linda Bahr: Also Revue passieren lassen – ich weiß nicht. Wenn die Sterbenden erzählen, geht es nicht nur um das, was schlecht war, sondern sie erinnern einfach Begebenheiten aus ihrem Leben. Das ist mehr ein Austausch. Da wird nicht überwiegend bedauert. Sie akzeptieren sowohl das Leben als auch die Tatsache, dass es jetzt zu Ende geht. Und das erlebt man tatsächlich auch bei jungen Menschen, was mich selbst ein wenig überrascht. Weil ich denke, ihr hättet noch so vieles vor euch. Da habe ich oft das Gefühl, dass sie das ein Stück weit mit sich selber ausmachen und einen Weg finden, das anzunehmen.

Linda Bahr: Natürlich ist es so, dass junge Menschen mit ihrem Schicksal hadern. Aber das tun sie am Anfang, wenn sie die Diagnose bekommen. Wenn sie hören, dass ihr Leben zu Ende geht. Die Annahme der Krankheit, da ist der Knackpunkt. Das Hadern ist weit vorher. Wenn wir als Sterbebegleiter dazu kommen, gibt es zwischendurch zwar auch noch solche Momente. Das ist ungerecht. Warum ich? Klar kommt das. Das Bedauern, die Einschulung der eigenen Kinder oder die Hochzeit nicht mehr zu erleben. Aber auch dafür gibt es keine Erklärungen. Man kann nur anbieten: Was ist deine Idee dazu? Was hättest du denn gerne noch erlebt?

Hartmut Behrendt: Dass die Menschen schmerzfrei sind, ist das Wichtigste überhaupt. Ich erinnere mich an einen Mann, bei dem in der Kombination von Morphinpflaster und Diabetes das Schmerzmittel nicht anschlug. Der Mann war so sehr mit seinen Schmerzen beschäftigt, dass er zu nichts anderem mehr in der Lage war. In solchen Fällen mischen wir uns schon ein, indem wir den Arzt oder Pflegedienst informieren. Sind die Menschen in der Schmerztherapie richtig eingestellt, reicht schon Weniges. Ich muss dann nicht reden, kein Unterhalter sein, ich sehe vieles aus der Gestik, Mimik. Manchmal reicht es, sich nur anzuschauen und da zu sein.

Linda Bahr: Mein Lieblingsspruch lautet: Das Nichtstun ist das Tun. Wenn ganz viel Aktionismus im Hause ist, der manchmal der Unsicherheit der Angehörigen entspringt, ist das für den Sterbenden nicht hilfreich.

Linda Bahr: Ich tue mich sehr schwer mit diesen Listen. Ich denke, man kann Leben auf den letzten Metern nicht nachholen. Wichtiger finde ich, zusammen mit dem Sterbenden zu schauen, was gut in seinem Leben war oder nicht oder wie es anders hätte laufen können. Um dann vielleicht festzustellen, es war doch nicht so schlecht wie gedacht. Aber das ist ein Prozess. Vor kurzem ist eine Freundin mit Anfang 50 an Krebs gestorben. Am Anfang der Diagnose hat sie gesagt: Mit mir nicht. Sie hatte noch Ziele für zehn Jahre, sieben Jahre hat sie geschafft. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der so im Frieden mit sich selbst gegangen ist. Das einzige, was sie bedauerte, war, dass sie für ihre Tochter kein Brautkleid mehr aussuchen konnte. Zwei Tage vor ihrem Tod gab es im Krankenhaus noch eine Zusammenkunft mit Essen und Bilder ansehen. Das Strahlen in ihren Augen war unbezahlbar. Das Leben besteht nicht nur aus den ganz großen Highlights wie Fallschirmspringen. Aus meiner Sicht sind es vor allem kurze Sequenzen mit schönen Begegnungen, die berühren. Manchmal denke ich bei spontanen Gesprächen am Küchentisch, was hatten wir gerade für eine schöne Zeit. Das heißt aber nicht, dass äußerliche Dinge nicht wichtig sein dürfen.

Linda Bahr: Man muss sich davon frei machen, dass immer alles friedlich und in Ordnung zu sein hat. In manchen Familien ist Zank und Streit bis zum letzten Tag. Und wenn diese Menschen das schon viele Jahre hatten, dann ändern wir das auch nicht. Und es ist auch nicht richtig, das zu tun. Ich mache dann eher Mut und sage: Das ist nichts Besonderes und überhaupt nicht schlimm. Wir können nur das Angebot machen, den Bruder nach 20 Jahren noch einmal zu treffen. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann bleibt es beim Nein. Und wir agieren schon gar nicht, ohne den Sterbenden zu fragen, oder mit Druck.

Linda Bahr: Angehörige sind schon manchmal erleichtert, trauen sich aber nicht, dieses Gefühl zu zeigen, weil man das ja nicht tut. Einerseits sind sie froh, dass derjenige es geschafft hat, und zugleich sind sie traurig. Das darf aber durchaus nebeneinander stehen bleiben.

Linda Bahr: Ich nenne das den Erfolgsdruck der Sterbenden. Ich habe das auch in meinem persönlichen Umfeld erlebt, wo jemand seit dem 4. Dezember sterbend war und letztlich Mitte Juli des nächsten Jahres tatsächlich gestorben ist. Auch wenn die Angehörigen sagen: Mutter, du kannst jetzt loslassen, macht das überhaupt keinen Sinn. Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Menschen gehen dann, wenn sie selbst soweit sind. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Sterbende es auch genießen, noch einmal so umsorgt zu werden. Diese Fürsorge zu spüren, ist einfach schön. Und wenn es länger dauert, ist der Grund häufig nicht, weil etwas fehlt, sondern weil gerade alles da ist. Und man sollte nicht glauben, dass diese Menschen das nicht spüren.

Linda Bahr: Das Wort ‚loslassen’ finde ich ganz schlimm. Wenn man mir sagen würde, du musst jetzt loslassen, würde ich sagen: Im Leben nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind vor mir sterben würde, selbst wenn es erwachsen wäre, lasse ich es nicht los. Anders geht es mir, wenn ich jemanden „seinen Weg gehen lasse“. Bei dieser Formulierung kann ich als Angehöriger anerkennen, dass es ein weiterer Schritt des anderen ist.

Linda Bahr: Manchmal ist es auch eine Lernaufgabe für den Sterbenden, dass er nicht alles selbst in der Hand hat. Das habe ich bei drei stark selbstbestimmten Menschen erlebt, die doch irgendwie so lange ausharren mussten, bis der Tod kam. Das Sterben selber zu organisieren, ist meines Erachtens nur bis zu einem bestimmten Grad möglich.

Linda Bahr: Ich habe das schon öfter erlebt. Dieses Glauben wollen, ich falle nicht in ein Nichts. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand am Ende des Lebens noch mal den Glauben für sich entdeckt. Die verstorbene Freundin hat der Glaube im letzten halben Jahr getragen. Ich habe gesehen, dass sie das ruhig machte, dass sie keine Angst mehr hatte.

Linda Bahr: Ja, sowohl körperlich als auch psychisch. Wir nennen das den Lebensfilm, der irgendwann abläuft. Der kann zwei Stunden oder eine ganze Woche vorher beginnen. Das ist eine Zeit, in der Sie die Menschen nicht mehr erreichen. Manchmal haben sie die Augen halb offen, man hat das Gefühl, sie schauen durch einen hindurch. Und dann kann es sehr wohl sein, dass die Sterbenden Laute von sich geben oder sogar mit den Armen um sich schlagen. Das erweckt leider bei vielen Angehörigen das Gefühl, derjenige habe Schmerzen oder Angst. Das würde ich aber verneinen. Viele Stationen laufen offenbar noch einmal ab. Das einzige, was wir in diesem Stadium tun können, ist, aufzupassen, dass derjenige sich nicht verletzt.

Linda Bahr: Das passiert immer wieder. Die Angehörigen müssen in diesem Fall kein schlechtes Gewissen haben. Da können drei Tage alle um sie herum gewesen sein, am vierten Tag geht einer für drei Minuten raus – und genau dann passiert es. Und dann ist das aus unserer Sicht auch so gewollt. Das ist nicht zufällig.

Linda Bahr: Ich habe gelernt, jedes Leben zu respektieren, auch wenn der Lebensstil nicht meiner wäre. Das spielt keine Rolle. Respekt lässt einen achtsam werden. Wichtig ist für mich auch zu erkennen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind, dass es ein soziales Netz gibt, das uns auffängt, wenn es soweit ist. In den Augen des Sterbenden zu sehen, es ist gut, dass wir beide jetzt hier zusammen sind, ist mehr wert als alles andere.

Linda Bahr: Persönlich habe ich eine genaue Vorstellung davon, wo ich hingehen werde. Und damit kann ich gut leben. Und dennoch mache ich mir mit über 60 manchmal Gedanken darüber, was ich bedauern werde. Unweigerlich kommen mir meine beiden Kinder in den Sinn, von denen ich dann Abschied nehmen muss. Das weiß ich heute schon, dass dies schwer wird. Und ich wünsche mir, dass ich möglichst schmerzfrei gehen kann und gerne mit Menschen an meiner Seite, die achtsam mit mir umgehen. Wenn möglich, gerne zu Hause.

Hartmut Behrendt: Meiner Meinung nach ist unser Leben ein ohnehin schon geschriebenes Buch, wir können es nur nicht lesen. Ich habe bis jetzt sehr gerne gelebt und nehme es hin, wie es kommt. Aber auch ich möchte beim Sterben nicht alleine sein.

Linda Bahr: Es gibt immer wieder Sterbende, die um Hilfe bitten. Ich kann den Wunsch auch manches Mal nachvollziehen, der vor allem dann aufkommt, wenn große Schmerzen bestehen. An diesem Punkt gilt es genau hinzuschauen, wann das Leiden eines Menschen nicht mehr tragbar ist. Und dann muss auch der Einsatz von Medikamenten erlaubt sein, wie es die Palliativmedizin tut, die in meinen Augen ein Segen ist. Dennoch bin ich gegen aktive Sterbehilfe, die aus gutem Grund in Deutschland verboten ist. Aus meiner Sicht haben wir nicht das Recht, dem Menschen den Sterbeprozess zu nehmen. Ganz kritisch wird es, wenn Angehörige etwa bei Demenz-Patienten sagen, so hätte Mutter nicht mehr leben wollen. Manches Mal kann man es von außen auch nicht einschätzen. Wer will das entscheiden?

Zur Person

Linda Bahr und Hartmut Behrendt

Linda Bahr (62) ist seit 2006 hauptamtliche Koordinatorin des ambulanten Hospizkreises Ganderkesee-Hude. Schon vor dessen offizieller Gründung war sie im vorbereitenden Arbeitskreis tätig. Hartmut Behrendt (57) ist seit drei Jahren ehrenamtlicher Sterbebegleiter.

Weitere Informationen

Hospizkreis Ganderkesee-Hude

Der ambulante Hospizkreis Ganderkesee-Hude ist 2005 gegründet worden und beschäftigt derzeit fünf hauptamtliche Mitarbeiter sowie 60 ehrenamtliche Sterbebegleiter. Unterstützt wird ihre Arbeit von weiteren rund 20 ehrenamtlich Aktiven. Neben der ambulanten Sterbebegleitung organisiert der Verein offene Hospizangebote wie Trauergruppen und Trauercafés. 2018 hat der Hospizkreis rund 50 Menschen auf ihrem letzten Weg betreut. Um als Sterbebegleiter tätig zu sein, müssen die Ehrenamtlichen einen sechsmonatigen Vorbereitungskurs absolvieren. Weitere Infos: 0 42 22 / 80 61 90 oder www.hospizkreis-ganderkesee-hude.de.