Als Schulleiter darf Frerk Hinrichs nun auch wieder junge Menschen unterrichten. Dies war ein wichtiges Argument für den neuen Arbeitsplatz. (INGO MöLLERS)

Älteren Menschen Wertschätzung entgegenbringen und ihnen zeigen, dass sie weiterhin vollwertiger Teil der Gesellschaft sind, das ist das Leitbild des neuen Schulleiters der Berufsfachschule Altenpflege des Stephanusstifts, Frerk Hinrichs. In seiner neuen Stellung als Schulleiter kehrt er ein stückweit zu dem zurück, was er einst gelernt hat. Denn der 57-Jährige ist studierter Gymnasiallehrer. Geschichte und Religion, diese Fächer unterrichtete er in den Jahrgangsstufen sechs bis dreizehn. Das erfüllte den Oldenburger aber nicht auf Dauer, sodass er sich auf die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen machte.

„Ich habe mich nach Alternativen umgesehen und geschaut, was ich sonst noch machen kann. Letztendlich habe ich eine Weiterbildung zum PR-Berater abgeschlossen. Mein drittes Staatsexamen, wenn man so will“, erzählt er und lacht. Den Kontakt zu seinem ursprünglichen Beruf habe er dabei nie aus den Augen verloren und regelmäßig Lehraufträge entgegengenommen. Jetzt nimmt er seine Lehrtätigkeit ein stückweit wieder auf. „Das Jobprofil als Schulleiter brachte zwei Dinge zusammen, die mich sehr interessieren. Zum einen muss die neue generalistische Ausbildung der Schule auf den Weg gebracht werden. Zum anderen kann ich wieder unterrichten und das freut mich natürlich sehr“, sagt Hinrichs.

Bandbreite der Pflegeberufe

Generalistische Ausbildung meint, dass Schüler der Berufsfachschule in Zukunft an eine Bandbreite von Pflegeberufen herangeführt werden sollen. In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden allen dieselben Grundlagen vermittelt. Dann können sich die Schüler in einem Bereich ihrer Wahl spezialisieren. Dabei wird wie bisher der Theorieteil der Ausbildung in der Schule und der Praxisteil in einer Stammausbildungseinrichtung, also beispielsweise einem Seniorenheim absolviert. Neu an der generalistischen Ausbildungsvariante ist, dass ein längerer Besuch verschiedener Einrichtungen mit verschiedenen Pflegeberufen auf dem Lehrplan steht. Vorher waren die Pflegekräfte vornehmlich in Altenpflegeeinrichtungen und haben nur provisorische kleine Ausflüge in andere Bereiche unternommen.

„Im Zuge der neuen Ausbildung sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, alles kennenzulernen, von Senioreneinrichtungen über Kinderkrankenstationen bis hin zu psychiatrischen Einrichtungen“, differenziert der Schulleiter. Die Umstrukturierung der Ausbildung geschieht auf der Grundlage des neuen Bundesgesetzes, das die Ausbildung der verschiedenen Pflegeberufe angleichen will und vorsieht, dass eine bestimmte Stundenanzahl in verschiedenen Einrichtungen absolviert werden muss. Die Organisation der neuen Ausbildungsstrukturen, dieses Thema beschäftige den Schulleiter derzeit am meisten. „Das Ganze aufzubauen ist ein großer Teil meiner Arbeit momentan. Ich bin dabei sämtliche potenziellen Kooperationseinrichtungen abzutelefonieren, bei denen unsere Schüler zukünftig

unterkommen können“, erklärt Hinrichs. Die Diakonie kann sich aber schon jetzt über eine Reihe von Kooperationspartnern freuen.

Trotz der zukünftig diverseren Spezialisierungsoptionen ist Hinrichs davon überzeugt, dass sich die meisten Absolventen in der Altenpflege engagieren werden. „In der Altenpflege hat man intensivere und längere Beziehungen. Man wird nicht mit schnell wechselnden Arbeitsverhältnissen konfrontiert, weil die Verweildauer der Bewohner eine andere ist“, findet der studierte Oberstufenlehrer. Altenpflege – das merkt man schnell – ist ein Thema, das Hinrichs am Herzen liegt. „Viele Senioren erleben das Altern und die Unterbringung in Einrichtungen als Verlust ihrer Selbstständigkeit, auch weil sie zunehmend auf Hilfen im Alltag angewiesen sind, eine schwierige Situation“, weiß Hinrichs. Ihm ist es eine Herzensangelegenheit, dass diese Menschen trotz Hilfebedürftigkeit Wertschätzung erfahren und wissen, dass sie weiterhin wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Deswegen engagiere er sich schon lange in diesem Bereich. „In meinen fast 20 Jahren beim Diakonischen Werk in Oldenburg konnte ich gute Einblicke in die Altenpflege bekommen. Ich war für die Presse-und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und habe Themen wie Pflege an die Öffentlichkeit kommuniziert“, erinnert sich der Familienvater.

„Pflegeberuf hat Systemrelevanz“

Wie wichtig Pflegefachkräfte für die Gesellschaft sind, zeige sich vor allem jetzt zu Corona-Zeiten. „Die Corona-Krise hat vielen das gezeigt, was diejenigen, die selbst gepflegt haben, schon lange wissen. Jetzt kommt auch in der Gesellschaft allmählich an, welche Systemrelevanz der Pflegeberuf hat“, betont Hinrichs. Deswegen wünscht er sich, dass zukünftig mehr in diesen Berufszweig investiert wird. „Wir brauchen künftig mehr Pflegekräfte und müssen den Beruf attraktiv gestalten“, betont Hinrichs. Gut strukturierte Einsatzpläne, ein kollegiales Miteinander und faire Tarife als Grundsatz der Bezahlung sind für ihn unabdingbar. Ausbaufähig sei aber vor allen Dingen die ambulante Pflege. „Da ist einfach zusätzliches Geld erforderlich, damit die Pfleger zu den Menschen nach Hause kommen können. Gerade auf dem Land müssen die Pfleger lange Strecken zurücklegen, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr finanziert werden“, weiß der ehemalige Pressesprecher.

Die Corona-Krise hat natürlich auch die Auszubildenden der Altenpflegeschule getroffen, vor allem die Abschlusskandidaten. Zwar findet für sie im Gegensatz zu den jüngeren Jahrgängen der Unterricht noch statt, doch musste der theoretische Teil der Abschlussprüfung vorgezogen werden. „Die praktischen Prüfungen findet in den Ausbildungseinrichtungen statt, bei den Menschen. Da derzeit aber keine Prüfer in die Pflegeeinrichtungen können, haben wir das getauscht“, erklärt Hinrichs. Natürlich hoffe er im Sinne seiner Schüler, dass es bald Anlass zur Lockerung der Regelungen gebe, sodass die Praxisprüfung stattfinden und alle ihren erfolgreichen Abschluss machen können. Zur Prüfung zugelassen wurden erfreulicherweise alle 18 Schüler des aktuellen Abschlussjahrgangs.

Die anderen arbeiten den Stoff von zu Hause aus auf und stehen in Kontakt mit den Lehrern. Sie arbeiten aber hauptsächlich in ihren Ausbildungsbetrieben weiter, dort wo ihre Hilfe momentan mehr als nötig ist. „Die Schüler übernehmen derzeit verstärkt zusätzliche Aufgabenbereiche und stocken den Dienstplan der Einrichtungen auf“, beschreibt Hinrichs die Situation der Auszubildenden. Dort leisten sie wertvolle Arbeit. Das sei auch einer der Unterschiede zu seiner Tätigkeit als Oberstufenlehrer. „Ich sehe eine viel größere Motivation bei den Schülern und auch eine hohe Bereitschaft, mitzumachen und sich einzubringen“, findet der Schulleiter. Die aktuelle Corona-Pandemie hat einen solchen Einfluss auf die Gesellschaft genommen, dass das Thema - da ist sich Hinrichs sicher - in Zukunft auf dem Unterrichtsplan der Auszubildenden zu finden sein wird.

Am 17. August startet der neue Jahrgang die Ausbildung. Bis dahin können sich Interessierte bei einer Pflegeeinrichtung oder auch ohne konkreten Ausbildungsbetrieb direkt bei Altenpflegeschule bewerben. Weitere Informationen gibt es auf www.altenpflegeschule-del.de.