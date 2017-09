Delmenhorst. Bei den einen fängt es mit einem Bier nach dem Feierabend an, bei den anderen mit einem anderen alkoholischen Getränk aus unterschiedlichen Gründen. Aus einem Getränk werden zwei, drei und immer mehr pro Tag. Aus dem regelmäßigen Trinken wird dann eine Sucht. Mit diesem Thema beschäftigt sich an diesem Mittwoch, 27. September, die Selbsthilfegruppe Anonyme Alkoholiker in Delmenhorst.

Bei einer Podiumsdiskussion, die unter dem Motto „Teufelskreis Alkoholismus – Wie fängt es an?“ ab 20 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst stattfindet, kommen Menschen zusammen, um über dieses Thema zu reden. Neben Ulrich Böhm, leitender Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie des Rehazentrums Alt-Osterholz, und Diplom-Sozialpädagogin Marion Bödeker nehmen auch Alkoholiker und Angehörige an der Podiumsdiskussion teil. Jeder Interessierte, ob betroffen oder nicht, ist zu der Veranstaltung eingeladen.

„Wir wollen den Alkoholikern zeigen, dass es eine Lösung gibt und es auch ohne Alkohol geht“, sagen Wilfried und Norbert (Namen von der Redaktion geändert) von den Anonymen Alkoholikern in Delmenhorst. Zur Podiumsdiskussion gehöre auch, dass die Probleme von Alkoholikern offen angesprochen werden. „Wir wollen den Teilnehmern erläutern, was der Alkohol mit einem macht“, sagt Wilfried.

Wilfried ist relativ spät zum Alkohol gekommen. „Als ich Anfang bis Mitte 40 war, hat es zugenommen“, erinnert er sich. Aus gelegentlichem Alkoholgenuss wurde das tägliche Biertrinken. „Ich hatte dann Schlafprobleme, als ich mal kein Bier getrunken habe“, erzählt Wilfried. „Daraufhin habe ich täglich zum Alkohol, ob Wein oder Korn, gegriffen. Ich brauchte das Zeug.“ Als nichts mehr ging, entschied sich Wilfried für eine Entgiftung im Krankenhaus mit anschließender Therapie. „Seitdem bin ich trocken“, sagt er.

Nach der Entgiftung inklusive Therapie ging er zum ersten Mal zu den Anonymen Alkoholikern. „Das hat mir geholfen. Die Probleme sind zwar nicht direkt weg, aber man kann sie lösen. Außerdem findet man Freunde in der Gruppe“, erzählt er. Als Wilfried das erste Mal bei den Anonymen Alkoholikern war, glaubte er noch nicht an ein Leben ohne Alkohol. „Das konnte man sich zunächst nicht vorstellen“, sagt er. Als eine Ursache für sein damaliges Alkoholproblem bezeichnete er den Umzug von Bremen nach Delmenhorst. „Der war mit viel Stress verbunden“, sagt er rückblickend. Mittlerweile ist Wilfried seit 23 Jahren bei den Anonymen Alkoholikern.

Norbert ist im Gegensatz zu Wilfried schon früher der Alkoholsucht verfallen. „Mit 15 Jahren habe ich mit Kumpels angefangen zu trinken. Das war dann ein Kasten Bier, den man mit mehreren geleert hat. Als ich mit 16 eine Lehre im Lebensmittelhandel begann, habe ich viel Alkohol probiert, weil ich ja auch schneller dran kam. Die Wirkung, nämlich gut drauf zu sein, wollte ich dann immer haben“, erzählt er.

Nach einer gewissen Zeit trank Norbert dann nicht mehr nur mit seinen Freunden. „Ich habe dann zwischendurch einen alleine getrunken“, erzählt er. Als er seine Lehre beendet hatte, trank er weiter. „Ich hatte morgens einen Kater und wollte dem entgegenwirken, in dem ich weiter getrunken habe. So wurde ich zum Pegeltrinker. Trotzdem habe ich noch funktioniert, bin Auto gefahren und habe gearbeitet“, sagt er.

Im Alter von 24 Jahren war Norbert das erste Mal bei den Anonymen Alkoholikern. „Damals hatte ich meinen Job durchs Trinken verloren“, erzählt er. Daraufhin sei er zum Arzt gegangen. „Der Arzt hat mir dann eine Selbsthilfegruppe empfohlen“, sagt er. Die Selbsthilfegruppe fand er bei den Anonymen Alkoholikern. „Das hat mir zunächst wirklich geholfen. Ich brauchte zum damaligen Zeitpunkt alle zwei Stunden Alkohol“, erzählt er.

Als Norbert gerade auf dem Weg der Besserung war, brachte ihn ein Urlaub wieder zurück in die Sucht. „Danach habe ich sechs Jahre weiter getrunken mit kurzen Pausen zwischendurch“, erzählt er. Doch Norbert wollte die Sucht besiegen und begab sich ins Krankenhaus zu einer Entgiftung. Nach dieser nahm er wieder Kontakt zu den Anonymen Alkoholikern auf. „Die vielen Meetings, in die ich gegangen bin, haben mir damals geholfen, meine Sucht zu besiegen“, erzählt er. Seit inzwischen 36 Jahren ist Norbert bei den Anonymen Alkoholikern. „Es macht mir Spaß, zu den Treffen hinzugehen, weil ich mich mit Menschen austauschen kann, die das gleiche Schicksal haben wie ich“, sagt er.