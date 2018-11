Ein Kind, das zu Hause bei der kranken Mutter bleibt; der ältere Bruder, der sich um die jüngeren Geschwister kümmert; oder die Angst vor Mobbing – wenn Kinder der Schule fern bleiben, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Gerade bei Jüngeren ist es eher selten der Fall, dass sie aus einer Null-Bock-Einstellung heraus bewusst die Schule schwänzen. Dahinter stecken oft Schicksale, familiäre Probleme oder andere Sorgen. Was in jungen Jahren anfängt, wird oftmals zu einem stetigen Problem, weil sich Schulabsentismus auch verfestigt. Deswegen will die Stadt Delmenhorst nicht erst einschreiten, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, sondern schon viel früher. Dafür hat sich nun ein Beratungsforum gegründet, das sich speziell mit dem Thema Schulmeidung an Grundschulen beschäftigt.

Denn die Zahlen für den Bereich sind zwar nicht so hoch wie für den Sekundarbereich, aber allemal alarmierend: 120 Verfahren wurden im Schuljahr 2016/2017 gegen junge Schulmeider eröffnet, im vergangenen Schuljahr waren es noch 82 – was allerdings nicht zwangsläufig damit zusammenhängt, dass die Zahlen rückläufig sind, sondern das System umgestellt wurde. Ein Verfahren wird inzwischen erst ab zehn unentschuldigten Fehltagen eingeleitet und mit einem entsprechend höheren Bußgeld geahndet, vorher war das kleiner, dafür reichten schon drei Verstöße. „Wir wollten den Druck etwas erhöhen“, erklärt Hero Mennebäck, Leiter des Fachbereichs Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur. Deswegen müssen bei Schulschwänzern bis 14 Jahren die Eltern nun 200 Euro und nicht mehr 50 Euro bezahlen. Ältere Schüler müssen das Geld selbst aufbringen oder entsprechend Sozialstunden verrichten.

Fehlen mit Entschuldigung

„Diese gemeldeten Fälle sind aber nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Julia Fokken, Leiterin der Grundschule am Grünen Kamp und Mitglied im Beratungsforum. Teils komme es gar nicht erst zu einer so hohen Fehlzahl, weil die Lehrer entsprechend früh versuchen, einzuschreiten. Und oftmals fehlen Kinder auch mit offizieller Entschuldigung durch die Eltern. Denn ein Attest wird erst nach dem dritten Fehltag erforderlich.

Auch die entschuldigten Fehlmeldungen will die Projektgruppe genauer unter die Lupe nehmen, denn nicht jedes Kind, das über 50 mal von den Eltern als krank gemeldet wurde, war auch wirklich krank. „Wir hatten einen Fall, bei dem ein Kind insgesamt 110 Fehltage hatte, darunter entschuldigte und nicht entschuldigte“, erzählt Christian Berends vom Fachdienst Soziale Dienste. Die Eltern waren selbst überfordert, ihnen konnte inzwischen aber geholfen werden, zu Hause wurde einiges umgestellt und das Kind geht nun wieder regelmäßig in den Unterricht.

In vielen Fällen liegt die Ursache bei den ganz jungen Schulschwänzern im familiären Umfeld. Anders als bei älteren Schwänzern wissen die Eltern meistens davon, wenn das Grundschulkind im Unterricht fehlt. Weil es dort oft keine Einstellungssache ist, kann gut eingegriffen werden – jedenfalls, wenn auch die Bereitschaft bei den Eltern da ist, sich helfen zu lassen. „Die Eltern reagieren ganz unterschiedlich“, erzählt Fokken. Oftmals seien sie aber froh, wenn sie Hilfe bekommen. Manchmal fehle bei den Eltern auch einfach das Verständnis dafür, wie wichtig Schule für die Kinder ist. „Da müssen wir dann auch deutlich machen, was Schule eigentlich bedeutet“, sagt Fokken.

Das macht sich nicht nur beim Fehlen der Kinder bemerkbar. „Dazu kommt oft, dass die Kinder verspätet kommen oder ihnen Schulmittel fehlen“, erklärt Berends. Und Fokken ergänzt: „Manchmal werden Kinder auch erst im Nachhinein am nächsten Tag entschuldigt.“ Das sei besonders schwierig, weil die Lehrer sich auch Sorgen machen und versuchen, zu Hause anzurufen, allerdings nicht immer mit Erfolg.

Betroffen vom Absentismus sind Grundschüler aus allen Schichten, auch wenn es an Schulen wie der Parkschule oder an der Beethovenstraße zuletzt ein paar mehr Fälle gab. „Das ist schon auch ein bisschen brennpunktbezogen“, sagt Mennebäck. Dabei spielten nicht nur die Standorte, sondern auch die Strukturen der Schulen eine Rolle. Aber Schulabsentismus gibt es eben auch in Familien, in denen es ansonsten keine Probleme gibt, zum Beispiel, wenn die Kinder nach den Ferien erst einige Tage später wieder zur Schule geschickt werden, weil der Urlaub länger ging. So oder so, die Gründe für Schulmeidung sind durchaus unterschiedlich. „Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Facetten entdeckt man“, sagt Mennebäck. Deswegen sei es wichtig, die Einzelfälle individuell zu sehen. Denn nur so kann Absentismus letztendlich bekämpft und vermieden werden.

Das Beratungsforum, in dem auch Schulsozialarbeiter und die Psychologische Beratungsstelle mitwirken, kommt jeden zweiten Dienstag im Monat zusammen. Dort können Fälle anonymisiert vorgestellt und gemeinsam Ideen für neue Perspektiven entwickelt werden. Das Forum richtet sich an Beschäftigte aus Schule und Jugendhilfe. Nächstes Treffen ist am 13. November von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Grundschule Am Grünen Kamp. Anmeldungen unter 0 42 21 / 99 25 30.