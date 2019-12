Bei der Geschenk-Vergabe im Familienzentrum war die Aufregung unter den Kindern wie immer groß. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Markus Weise von der dreiköpfigen Musikcombo „Die Latzhosen“ stimmte den Countdown an: „Zehn, neun, acht...“ Am Ende reckten 90 Kinder ihre Arme in die Höhe und öffneten ihre Weihnachtsgeschenke, die sie vorher ausgehändigt bekommen haben.

Zum bereits zehnten Mal gibt es in Delmenhorst die Aktion Kinderwunschbaum. 1350 Wünsche von Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren sind beim städtischen Familien- und Kinderservicebüro dafür eingegangen. Die Geschenke haben jeweils einen Wert von bis zu 25 Euro. „Jeder Kinderwunsch wird erfüllt“, betont Marco Mennebäck, der Leiter des Familien- und Kinderservicebüros, das die Aktion jedes Jahr organisiert und durchführt. Finanziert werden die Geschenke durch eine Reihe an Benefizveranstaltungen und Spenden, bei denen diesmal rund 37 500 Euro zusammengekommen sind.

So wurde beispielsweise ein Benefiz-Rudelsingen im Theater Kleines Haus ausgerichtet, und auch Oberbürgermeister Axel Jahnz beteiligte sich mit einer Benefizaktion und stellte sich anderthalb Stunden lang in einem Delmenhorster Supermarkt an die Kasse und an die Käsetheke – der Erlös kam ebenfalls dem Kinderwunschbaum zugute.

Bereits am 25. November transportierten die Stadt-Bediensteten mit dem THW die Geschenke in den großen Saal des Familienzentrums Villa, wo alles für die große Vergabe vorbereitet wurde. (INGO MOELLERS)

Die Geschenk-Ausgabe findet verteilt auf drei Tage im Familienzentrum Villa statt. Während einer Feierstunde mit musikalischer Begleitung der „Latzhosen“ und anschließenden Heißgetränken werden den Kindern die Geschenke überreicht. Auf der Wunschliste vieler Kinder ganz oben steht in diesem Jahr ein Tretroller: Unter den Weihnachtsgeschenken befinden sich ganze 170 Roller.

Stolzer Besitzer eines solchen Scooters ist nun etwa der siebenjährige Luca. Seine Großmutter, die ihn zur Geschenk-Ausgabe begleitet hat, trägt einen weiteren Roller unter dem Arm: „Der ist für seinen kleinen Bruder Phillip, der mit einer Erkältung zu Hause geblieben ist“, erklärt sie. Zufrieden blickt Luca auf sein noch verpacktes neues Fahrzeug. Sein alter Roller sei ihm gestohlen worden, daher habe er sich einen neuen gewünscht, sagt er.

Laut Marco Mennebäck hat sich das Familien- und Kinderservicebüro darum bemüht, für die Kinder möglichst hochwertige Ware zu organisieren. „Bei den Rollern konnten wir aufgrund der großen Bestellmenge günstige Konditionen bei den Spielwarenhändlern erhalten“, berichtet der Servicebüroleiter. Für ihn und seine Kollegen in der Stadtverwaltung stellt die Organisation der Aktion Kinderwunschbaum jedes Mal einen Kraftakt dar, zumal sich die Zahl der Wünsche innerhalb der vergangenen zehn Jahre mehr als verdoppelt hat.

Helfer wie Ritchy Petersen haben Mitte November die Geschenke bei der LzO verpackt. (INGO MOELLERS)

Eine große Anstrengung stellt die Geschenkausgabe auch für den Delmenhorster Weihnachtsmann dar. Da er die über 1000 Präsente nicht alle auf einmal übergeben kann, ist die Ausgabe an den drei Tagen auf jeweils fünf Durchgänge aufgeteilt. Das bedeutet für ihn 15 Mal seine Glocke zu klingeln, 15 Mal die Kinder das Lied von der Weihnachtsbäckerei und dem rotnasigen Rentier anstimmen zu lassen und 15 Mal Dutzende von Geschenken persönlich zu überreichen. Warum er die Gaben nicht zu Heiligabend bringe, wie man es gemeinhin gewohnt ist? „Das geht aus logistischen Gründen leider nicht“, antwortet der Weihnachtsmann.

Auf der Veranda der Villa gibt es während der Aktion einen Stand mit Heißgetränken. Insgesamt 120 Liter Kakao, 40 Liter Kinderpunsch und 20 Liter Kaffee würden hier an den drei Tagen kostenlos ausgeschenkt, berichtet Organisator Daniel Hewer. „Für viele einkommensschwache Familien ist der Kinderwunschbaum die einzige Möglichkeit, überhaupt an Weihnachtsgeschenke zu kommen“, sagt er. Dennoch äußert er auch leise Kritik, denn durch diese Aktion würde auch das Konsumverhalten gefördert werden.