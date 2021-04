Laut Golfverband verzeichneten die Klubs in Niedersachsen und Bremen 2020 ein Wachstum von 0,01 Prozent – der Golfclub in Wildeshausen hat laut Förster um knapp fünf Prozent zugelegt. (INGO MöLLERS)

Vom Elitesport über den Volkssport zum Trendsport. So könnte man die Metamorphose des Golfspiels beschreiben. Die meisten Nicht-Golfer denken bei dieser Sportart wohl eher an alte, betuchte Herren. Und genau dieses Klischee versuchen viele aktive Golfer, seit einigen Jahren abzustreifen. Helfen könnte ihnen dabei ein kleines, hartnäckiges Virus. Wobei natürlich auch die Freunde dieses Freiluftsports unter Corona zu leiden haben.

Niedersachsen gehört zu den Bundesländern, in denen inzwischen wieder Golf gespielt werden darf. „Im März und April vergangenen Jahres waren die Golfplätze sieben Wochen lang gesperrt“, erinnert sich Ina Förster, die erste Vorsitzende des Golfclubs Wildeshauser Geest. „Danach war der tägliche Spiel- und Turnierbetrieb eingeschränkt. Der Liga-Spielbetrieb ist komplett ausgefallen und unsere Gastronomie muss nach wie vor geschlossen haben“, fügt sie hinzu. Inzwischen dürfen die Golfer wieder auf die Plätze – mit Maske und Abstand. Wer spielen will, muss sich vorher anmelden und ein Flight (also eine Spielergruppe pro Bahn/Loch) darf nur noch aus maximal zwei und nicht mehr aus vier Spielern bestehen.

So war und ist es auch im Golfklub Hatten, sagt Spielführer Klaus Bödeker. Und er ergänzt: „Die Schnupper- und Platzreifekurse mussten ausfallen. Aber sobald sie wieder mit bis zu zehn Personen stattfinden dürfen, wird es sicherlich viele Nachfragen geben. Der Nachholbedarf ist da.“ Er schätzt, dass es 30 Prozent mehr Anmeldungen werden als vor Corona. „Aber wenn Corona wieder zu Ende ist, werden es sicherlich wieder weniger“, erwartet Bödeker.

Die Vorteile liegen auf der Hand

Laut Golfverband verzeichneten die Klubs in Niedersachsen und Bremen 2020 ein Wachstum von 0,01 Prozent – der Golfclub in Wildeshausen hat laut Förster um knapp fünf Prozent zugelegt. Dass Golf als Individualsportart im vergangenen Jahr hat überzeugen können, liegt für Förster auf der Hand: „Hier können wir Abstand halten und sind an der frischen Luft. Die Mitglieder geben mir das Feedback, dass sie sich hier sicher fühlen.“

Franz Bahlmann, der zweite Vorsitzende, fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Auf manchem Spielplatz ist mehr los.“ Ihm sei auch mal aufgefallen, dass auf dem Parkplatz vor dem Golfplatz zwei fremde Autos standen: eines mit Dortmunder und eines mit Hamburger Kennzeichen. „Als ich dann zwei fremde Männer gesehen habe, die sich unterhielten, fragte ich sie, ob sie der Dortmunder und der Hamburger seien“, erzählt Bahlmann. Sie bejahten seine Frage und erzählten, dass sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Hamburg Golf gerade untersagt sei. "In Niedersachsen ist es aber erlaubt und da Wildeshausen genau in der Mitte zwischen den beiden Städten liegt, hätten sie sich eben hier getroffen“, berichtet Bahlmann.

Böse Zungen könnten das jetzt als Corona-Tourismus bezeichnen. Allerdings sollte erwähnt sein, dass Golfer ohnehin gerne mal andere Plätze ausprobieren. „Schließlich sieht jeder Golfplatz anders aus“, erläutert Schriftführerin Ulla Behnke-Eylers und ihre Vorsitzende bestätigt: „Als Golfer ist es egal, wohin man fährt: Das Golfpack ist immer dabei.“

Laut Bödeker ist auch der Hatter Golfplatz mit seinen neun Bahnen sehr beliebt bei Gästen: „Wir haben ganzjährig geöffnet. Zwischen Sonnenauf- und -untergang kann hier jeder spielen – wenn er sich zuvor angemeldet hat. Wenn es regnet oder schneit, können wir die Bahnen schon am nächsten Tag wieder nutzen, weil das Wasser in dem sandigen Boden hier schnell versickert.“

Dass Golf den Ruf hat, ein elitärer Sport zu sein, liegt daran, dass die Klubs hohe Aufnahmegebühren verlangt haben. Sowohl der Golfclub Wildeshauser Geest als auch der Golfklub Hatten verlangen so etwas aber nicht von ihren Mitgliedern. Sie müssen lediglich eine Mitgliedsgebühr zahlen – so wie in anderen Sportvereinen auch. In Wildeshausen ist das Einsteigerpaket für Platzreifekurse und einer zwölfmonatigen Mitgliedschaft ab 499 Euro im ersten Jahr zu haben. In Hatten können die Mitglieder für 900 Euro im Jahr so oft spielen wie sie wollen.

Der Traum jedes Golfers

Ina Förster und Ulla Behnke-Eylers sind die lebenden Beweise dafür, dass sich in dem Wildeshauser Golfclub auch Frauen heimisch fühlen. Klaus Bödeker mit seinen 66 Jahren entspricht eher dem Klischee eines Golfspielers. „Ich würde aber schätzen, dass inzwischen 40 Prozent aller Golfspieler Frauen sind“, sagt er. Das Golffieber hat ihn aber auch zeitgleich mit seiner Ehefrau bei einem Tag der offenen Tür gepackt. Der jüngste Golfer in seinem Klub sei sechs Jahre alt. Und dann erzählt er noch von einem 16-Jährigen, der schon ein einstelliges Handicap erreicht hat. Golfanfänger beginnen bei ihrer Platzreife mit einem Handicap von 54 und können sich dann bei Tournieren und privat gespielten Runden ein niedrigeres Handicap erspielen. Bödeker hat in seinen 15 Golfjahren das Handicap 11,7 erreicht. Von daher funkelt schon ein kleines bisschen wohlwollender Neid in seinen Augen, als er von dem 16-jährigen Mitglied erzählt: „Ein einstelliges Handicap zu haben – davon träumt jeder Golfer.“