Das Amtsgericht Delmenhorst hat bei den jüngsten Zuweisungen auch viele örtliche Träger bedacht, insbesondere diejenigen, die inhaltlich mit der Arbeit des Gerichts auch verbunden sind. (INGO MÖLLERS)

Wenn vor Gericht ein Fall behandelt wird, der nicht schwerwiegend ist, dann können Richter das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage einstellen. Das gilt allerdings nur, wenn durch die Auflagen oder Weisungen das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt werden kann. Und auch bei Bewährungsstrafen kann die Zahlung eines Geldbetrages als Auflage angeordnet werden. Die Auferlegung der Zahlung bietet allerdings keine Gewähr dafür, dass der Betrag auch tatsächlich gezahlt wird. Bleiben die Zahlungen ganz oder teilweise aus, wird das Strafverfahren entsprechend fortgesetzt, die Bewährungszeit verlängert oder die Bewährung gar widerrufen. Aber was passiert eigentlich mit dem Geld, wenn es denn tatsächlich gezahlt worden ist?

„Brücke“ besonders bedacht

„Die Zuweisungen gehen an gemeinnützige Vereine“, erklärt Thomas Pünjer, Sprecher des Delmenhorster Amtsgerichts, auf Nachfrage. In 2019 waren es bis Ende Juni knapp 23 000 Euro, die ausgeschüttet wurden. Und im vergangenen Jahr hat das Delmenhorster Amtsgericht insgesamt rund 73 500 Euro an gemeinnützige Einrichtungen gegeben. Mit gut 20 000 Euro und damit der mit Abstand größten Zuweisung ist im Jahr 2018 der Verein „Brücke“ bedacht worden. Die „Brücke“ betreut seit über 30 Jahren straffällige Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren nach dem Jugendgerichtsgesetz in Delmenhorst. „Die Brücke ist für die Jugendarbeit immens wichtig“, erklärt Pünjer. Der Verein sei einer der zentralen Träger, die im Bereich von straffällig gewordenen Jugendlichen tätig sind.

Oftmals sind es eben solche Träger, die bei den Geldauflagen bedacht werden. „Wir haben eine enge Bindung an den lokalen Bereich hier“, sagt Pünjer. Mit vielen örtlichen Trägern arbeite das Amtsgericht auch eng zusammen, wie etwa dem Förderverein Bewährungshilfe, der Niedersächsischen Opferhilfe oder auch der Delmenhorster Drogenberatung (Drob). Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass viele der Geldauflagen in die Einrichtungen vor Ort fließen, die auch im Rahmen der Strafarbeit oder Opferhilfe tätig und entsprechend auch mit dem Amtsgericht inhaltlich verbunden sind.

An welchen Verein welche Geldauflage geht, ist dabei letztlich aber auch immer eine persönliche Entscheidung. „Es gibt da keinen Entscheidungsmodus. Jeder Strafrichter entscheidet das selbstständig“, erklärt Pünjer, der als Jugendrichter selbst auch solche Geldzuweisungen schon mal tätigt. „Ich persönlich bemühe mich darum, örtliche Träger zu berücksichtigen, die für unseren Bereich auch wichtige Arbeit leisten“, erzählt er. Manchmal komme es aber auch vor, dass von demjenigen, der das Geld zahlen muss, ein Wunsch geäußert wird, wohin die Zahlung gehen soll.

Alle gemeinnützigen Einrichtungen, die für eine solche Zuweisung in Frage kommen, sind dabei in einem umfangreichen, landesweiten Verzeichnis, aus dem die Richter entsprechend auswählen können. Wer in das Verzeichnis aufgenommen werden will, kann das entsprechend beantragen, etwa beim Oberlandesgericht Oldenburg, zu dessen Bereich auch das Delmenhorster Amtsgericht gehört, online unter www.olg-oldenburg.de.

Eine Ausnahme, bei der keine gemeinnützigen Vereine profitieren, gibt es bei der Verteilung der Geldauflagen übrigens auch. Denn anstatt das Geld an eine karitative Institution zu spenden, kann eine Geldauflage auch in die Staatskasse einfließen. Das wird von den Richtern insbesondere dann angeordnet, wenn etwa durch das betroffene Verfahren auch viele Kosten entstanden sind.