Eine Mitarbeiterin der Diakoniestation Delmenhorst kontrollierte regelmäßig die häusliche Pflegesituation, hatte aber nach eigener Aussage vor Gericht "keine besonderen Auffälligkeiten" festgestellt. (INGO MÖLLERS)

Es waren grausame Bedingungen, unter denen im Dezember 2015 ein pflegebedürftiger Mann in Delmenhorst sterben musste. Vollkommen verwahrlost lieferten ihn Sanitäter und die Polizei mit Madenbefall und einem durch Schimmel am Kopf verwachsenen Kissen in ein Krankenhaus ein. Dort verstarb der 75-Jährige wenige Tage später. Am Oldenburger Landgericht muss sich deshalb sein Sohn verantworten, der mit der häuslichen Pflege offenbar hoffnungslos überfordert war (wir berichteten). Abseits der juristischen Schuldfrage müssen sich aber auch Diakonie und Gesundheitsamt die Frage stellen, ob Versäumnisse ihrer Mitarbeiterinnen zu dem würdelosen Tod beigetragen haben.

Über einen Zeitraum von bis zu acht Jahren hatte eine ausgebildete Krankenschwester der Delmenhorster Diakonie-Sozialstation regelmäßig Vater und Sohn besucht. Die quartalsmäßigen Besuche sind eine Voraussetzung, damit die Pflegekasse für die häusliche Versorgung zahlt. Heute befindet sich die ehemalige Mitarbeiterin im Ruhestand und ist 65 Jahre alt. Vor dem Oldenburger Landgericht sagte sie als Zeugin aus.

„Meine Aufgabe war es, die Angehörigen zu beraten und Hilfe anzubieten“, berichtete die Seniorin. Eine Begutachtung des Körpers des Pflegebedürftigen sei nur möglich gewesen, wenn Vater und Sohn zustimmten. „Bei den letzten beiden Besuchen vor dem Tod lehnten sie dies ab. Der Sohn sagte, dass sich sein Vater schämt“, betonte die ehemalige Mitarbeiterin der Diakonie.

Richterin Melanie Bitter zitierte aus dem Bericht der Mitarbeiterin von einem Besuch, zu dem es zwei Wochen vor dem Abtransport in ein Krankenhaus gekommen war: „Pflegesituation unverändert, Pflege gesichert. Sohn gibt an, es gäbe keine Druckstellen, Überprüfung abgelehnt. Probleme beim Schlucken.“ Darüber hinaus erinnerte sich die Zeugin nur daran, dass unter der Decke kein Bettlaken zu sehen war, sondern ein Plastikbezug. Vom Vater habe sie nur den Kopf gesehen: „Keine besonderen Auffälligkeiten“.

Weil die Beisitzerin des Gerichts dieser Version nicht glauben wollte, zeigte sie ein Foto des Kopfkissens, das im Krankenhaus operativ entfernt wurde. Schwarzer Schimmel zeichnete den Umriss des Kopfes. „So etwas passiert nicht von heut’ auf morgen. Und Sie sagen, es war nichts erkennbar?“, fragte die Beisitzerin dann nochmals. Doch die Seniorin blieb bei ihrer Aussage.

Die beiden Strafverteidiger drängten die Zeugin durch ihre Fragen dann zunehmend in die Rolle einer ebenfalls Beschuldigten. „Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört schon ein bisschen mehr, als nur zu beraten. Es geht auch um die Kontrolle der Pflegequalität“, hielt Anwalt Bernd Fiessler der ausgebildeten Krankenschwester vor. Die Krankenkasse zahle schließlich für erbrachte Leistungen, die es auch zu kontrollieren gelte. „Hier verweigert jemand diese Kontrolle, und trotzdem gibt es keine Konsequenzen?“ Damit spielte er auch darauf an, dass der Sohn bei einem vereinbarten Termin im Juni 2015 die Haustür gar nicht erst geöffnet hatte. In diesem Quartal war der Pflichtbesuch also gänzlich ausgeblieben.

Zustände über Monate bekannt

Erschwerend kommt hinzu, dass die haltlosen Zustände bereits neun Monate vor dem Tod bekannt waren. Im März 2015 hatte die Polizei nach einer Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit Kinderpornografie die Diakonie und das Gesundheitsamt über das vermüllte Reihenhaus informiert. Beide Adressaten blieben aber offenbar untätig.

Deshalb ermittelte die Staatsanwaltschaft zunächst auch gegen eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes. Gleiches gilt für die ehemalige Mitarbeiterin der Diakonie. In beiden Fällen kam es aber nicht zu einer Anklage. Auf Anfrage erklärte Matthias Rennecke, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, dass die sogenannte „Garantenpflicht“ fehlte. Bei Unterlassungsdelikten, wie etwa die fahrlässige Tötung durch Unterlassen, müsse eine Person für eine Strafbarkeit über eine Rechtspflicht zum Handeln verfügen. „Dies ist vorliegend verneint worden, da die Dame lediglich eine beratende Funktion innehatte“, erläuterte Rennecke.

Deshalb muss die Seniorin nun auch keine strafrechtliche Verurteilung fürchten. Bei ihrem Arbeitgeber, den Diakonie-Sozialstationen im Oldenburger Land, sorgt der Fall dennoch für Entsetzen. „Ich kann Ihnen versichern, dass die Umstände des Todes des Betroffenen in diesem in jeder Hinsicht einmaligen Fall mich ganz persönlich, aber auch die Einrichtung erschüttert und sehr betroffen gemacht haben“, sagte Geschäftsführer Michael Groß gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER. Groß leitet seit August 2019 die Geschicke der Sozialstationen.

Die inzwischen eingestellten Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes will aus der Chefetage der Behörde niemand kommentieren. Von der Stadtverwaltung gebe es keine Stellungnahme zu einem laufenden Gerichtsverfahren. Staatsanwalt Rennecke schilderte die Ursache für die eingestellten Ermittlungen so: „In dem Verfahren gegen die ehemals Beschuldigte des sozialpsychiatrischen Dienstes liegt der Fall ähnlich: Auch diese trifft nach dem Ergebnis der hiesigen Ermittlungen diese Garantenpflicht nicht, da es sich bei dem ihr zugetragenen Sachverhalt nicht um einen solchen handelte, der einen Bezug zu einer psychischen Erkrankung aufweist.“

Dies sei zumindest das Ergebnis einer „sorgfältigen Sachverhaltsprüfung der Dame“ gewesen. Dem beschuldigten Sohn hat ein rechtsmedizinisches Gutachten inzwischen eine schwere Depression und eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Laut Staatsanwaltschaft habe die Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes die Probleme allerdings auch an die zuständige Altenhilfeorganisation gemeldet. Für das Todesopfer änderte dieser Umstand nichts. Zu einem Hausbesuch durch das Gesundheitsamt war es nie gekommen.