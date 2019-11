Bei einer Übung der Streitschlichter probten die Schüler Nico (links), Bjarne und Lotta schon mal für den Ernstfall. (INGO MÖLLERS)

Ein gemopster Stift, ein Anrempler in der Schulpause, oder etwas ganz anderes – die Gründe für einen Streit in der Schule sind vielfältig. Lehrer wissen oftmals gar nicht, was der Anlass war und wie sie auf den Streit reagieren sollen. Deswegen gibt es die Streitschlichter. Auch an der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee und an der Grundschule Bookholzberg gibt es die speziell ausgebildeten Schüler. An diesem Freitag ging nun eine weitere Ausbildung der jungen Helfer zu Ende. Jeweils sechs Drittklässler aus Ganderkesee und Bookholzberg erlernten an drei Vormittagen, wie sie sich als Streitschlichter einbringen. Und wie sie zwischen den Streithähnen vermitteln können.

Die Kinder sind oft auch ein wenig Stolz auf das Amt. „Das Interesse der Schüler an dieser Ausbildung ist sehr groß. Wir haben viele Anmeldungen“, erzählt Schulsozialarbeiterin Sandra Höfel, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Alissa Schubert die Ausbildung durchführt. Höfel ist seit 2015 an der Grundschule Bookholzberg beschäftigt. Und gleich in ihrem ersten Jahr führte sie dort die Streitschlichter ein. Ein Jahr später kam dann die Grundschule Lange Straße dazu. „Die Streitschlichter sind deutlich näher dran. Wir als Erwachsene verstehen oftmals gar nicht, um was es eigentlich geht. Und die Pausenaufsicht hat nicht immer die notwendige Zeit, um sich um den Streit zu kümmern“, weiß Höfel aus eigener Erfahrung.

Deshalb sind in jeder Pause die Streitschlichter auf dem Schulhof unterwegs. Zu erkennen sind sie an einer eigenen Weste. Meistens sind immer zwei Zweierteams unterwegs. „Immer ein Paar, welches im vergangenen Jahr die Ausbildung gemacht hat, und ein Paar, welches ganz neu dabei ist“, erklärt Höfel. So lernen die Neulinge von den alten Hasen. Sobald es allerdings zu Handgreiflichkeiten unter Schülern kommt, sind die Streitschlichter außen vor: „Das regeln die Lehrer.“

Wenn die Streitschlichter jedoch zum Einsatz kommen, dann funktioniert die Problemlösung oft gut. „Sie sprechen mit den beiden Kontrahenten, versuchen zu vermitteln. Und am Ende gibt es einen Vertrag zwischen den beiden Parteien“, erzählt Höfel. Darin ist festgehalten, wer die beiden Streitenden waren, worum es ging, worauf man sich geeinigt hat und wer der Mediator war. Eigentlich gibt es dann nach zwei Wochen noch ein Nachgespräch. „Das wird aber nur selten in Anspruch genommen."

Während der dreitägigen Ausbildung werden die Jungen und Mädchen in sechs Stufen an ihre künftige Aufgabe herangeführt. „Die Kinder lernen unter anderem, ihre Gefühle zu benennen. Wenn man sagt, mir geht es nicht gut, kann das ganz verschieden sein. Man kann traurig sein, oder auch richtig wütend“, sagt Höfel. Die Streitschlichter lernen auch, zu erfragen, worum es bei dem Streit überhaupt geht, wie man Lösungsvorschläge erarbeitet. In kleinen Rollenspielen wird das geübt. Dabei ist jeder der Jungen und Mädchen mal Streitschlichter oder einer derjenigen, die sich streiten. Damit sich die Kinder nicht immer selbst neue Streitfälle einfallen lassen müssen, haben Sandra Höfel und Alissa Schubert solche auf kleine Kärtchen gedruckt.

Eine der jungen Streitschlichter ist die achtjährige Lotta. Sie hat in dieser Woche die Ausbildung erfolgreich absolviert. „Ich hab gelernt, mit den anderen Kindern zu sprechen und zu fragen, ob ich helfen kann und soll“, erzählt sie während einer kurzen Pause. Ihr fällt es nicht schwer, auf andere Kinder zuzugehen. Die drei Tage Ausbildung in der Grundschule Lange Straße haben ihr gut gefallen. Genauso wie Nico und Bjarne, mit denen Lotta eine kurze Streitszene durchspielte. Wobei Bjarne in dem Fall der Streitschlichter war.

Nach den guten Erfolgen der vergangene Jahre mit mehreren Generationen an Streitschlichtern wird das Projekt auch in den künftigen Schuljahren fortgeführt. Und vielleicht schaffen es die Jungen und Mädchen ja, ihre Erfahrungen und ihr Wissen auch als Erwachsene zu nutzen. Denn mancher Streit lässt sich mit einem neutralen Dritten leichter beilegen.