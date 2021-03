Zu einem Einbruch in einen Baucontainer auf einem Baugrundstück am Kieler Weg ist es in der Zeit zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, gekommen. Nach Angaben der Polizeibeamten öffneten die bislang unbekannten Täter den Container, der auf dem frei zugänglichen Baugrundstück in Delmenhorst stand, unberechtigterweise und entwendeten mehrere Wekzeuge. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachten zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.