Diverse Werkzeuge im Wert von mindestens 1000 Euro haben bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erbeutet. Die Polizei geht davon aus, dass sie zwischen 20 und 6.30 Uhr zugeschlagen haben. Der Transporter parkte an der Lessingstraße zwischen Kleistweg und Andersenstraße. Zuerst machten sich die Diebe an einer mit Schlössern gesicherten Kiste zu schaffen, die sich auf der offenen Ladefläche befand. Im Anschluss brachen sie eine Tür des Transporters auf und drangen so in den Innenraum ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Transporters gesehen haben. Sie mögen sich unter 0 42 21 / 1 55 90 melden.