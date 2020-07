Einbrecher drangen in eine Zimmerei in Beckeln ein. (Symbolbild) (Daniel Maurer/DPA)

Beckeln. Diverse Werkzeuge haben Diebe aus einem Zimmereibetrieb in Beckeln gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang unbekannten Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, in den Betrieb an der Straße Klein Kören ein, indem sie eine Scheibe zur Werkstatt einschlugen. Nachdem sie sich Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie dieses. Mit diversen Werkzeugen als Beute flüchteten die Einbrecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0 44 31 / 94 11 15 zu melden.