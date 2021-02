Aus einer Scheune in Ganderkesee haben bislang unbekannte Täter Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 9. Februar, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 10. Februar, 10.30 Uhr, am Fasanenweg. Durch Aufhebeln der Tür verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu der Scheune und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1400 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.