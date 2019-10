Der Europa-Ganter mit Bildern von Eckhard Eichhorns Lebensstationen steht direkt vor seinem Haus. (Fotos: Tammo Ernst)

Ganderkesee. Mit leicht schief gelegtem Kopf und ausgebreiteten Flügeln landet der Ganter vor dem Haus von Eckhard Eichhorn. Er ist leuchtend rot und scheint sich noch orientieren zu müssen. Wenige Meter weiter steht schon mit beiden Beinen fest auf dem Boden sein Kumpan, ein blauer Europa-Ganter mit Bildern von Eichhorns Lebensstationen. Er ist der Vater der Ganter, die überall in der Gemeinde Ganderkesee verteilt stehen. Und es verbindet sie viel mehr, als nur allein ihr Wohnort.

Wie der Ganter ist auch Eichhorn ein Wesen der Lüfte. 1974 zog es ihn von Hannover nach Ganderkesee. „Ich war Fluglotse bei der Flugsicherung. Das Kontrollzentrum wurde damals nach Bremen verlegt, und so kam ich hierher“, erzählt der heute 77-Jährige. Dass er einmal Fluglotse werden würde, stand schon in der Schulzeit für ihn fest. „Und ich habe den Job immer sehr gerne gemacht“, sagt er rückblickend.

Der Luftraum ist irgendwie sein Element. Das begann mit dem Modellbau von Segelfliegern in der Grundschule und zog sich fort. „Ich weiß gar nicht so recht, warum. Die Segler fand ich damals schön, und wenn Vögel am Himmel fliegen, finde ich das auch schön“, überlegt er. „Ich finde einfach alles schön, was fliegt.“

Aber das Zuschauen und Koordinieren reichte ihm nicht. Denn auch selbst zu fliegen, kann schön sein. „Als Fluglotse hatte ich die Möglichkeit den Flugschein zu machen. Eines Tages sprach mich ein Freund an, ob ich nicht Lust hätte, Ballon zu fahren“, erzählt Eichhorn. Kurzerhand wurde der Freie Niedersächsische Ballonverein gegründet. „Natürlich hätte ich auch gerne einen eigenen Ballon gehabt, aber die sind richtig teuer. Also bin ich mit meiner Crew zur Bitburger Brauerei gegangen. Wir haben uns da vorgestellt und erzählt, was für tolle Typen wir sind“, erinnert sich Eichhorn und lacht laut. Aber sie hatten Erfolg: Die Brauerei stellte ihnen einen Ballon zur Verfügung.

Und so ging Eichhorn endlich selbst in die Luft. Zwar musste er für die Brauerei Gästefahrten anbieten, aber er konnte den Ballon auch privat nutzen. Er besuchte zum Beispiel Festivals in Frankreich, wo unzählige Ballons den Himmel schmückten. „Nach zehn Jahren konnte ich den Ballon samt Equipment übernehmen“, erzählt Eichhorn, und weiter: „Aber vor zwei Jahren habe ich ihn verkauft. Irgendwann muss Schluss sein. Und ich wollte nicht erst aufhören, wenn ich in eine Hochspannungsleitung gekracht bin.“

Wie schnell das gehen kann, hat er selbst erlebt. Denn auch brenzlige Situationen gehören zu seinem Erfahrungsschatz. „Einmal hing ich über einem Hochspannungskreuz fest und kam nicht weg. Irgendwann kam endlich mal ein gaaanz leichtes Lüftchen, das mich laaangsaaam weggeschoben hat. Das hat mich gerettet“, berichtet Eichhorn.

Nun gut, er selbst bleibt inzwischen am Boden, und da er schon lange im Ruhestand ist, kontrolliert er auch nicht mehr den Luftraum. Aber einem Flugobjekt ist er treu geblieben: dem Ganter – wenngleich dieser spezielle auch lieber am Boden verweilt. Die Idee für den Ganter kam ihm beim Ballonfahren: „Ein Freund aus dem Verein kam aus Barneveld. Dort gibt es eine Hühnerrasse, für die der Ort bekannt ist. Diese Hühner hat man als Skulpturen aufgestellt. Das fand ich gleich interessant und wollte das für Ganderkesee auch“, erzählt Eichhorn. „Lustigerweise kommt meine Frau aus Berlin, wo überall der Berliner Bär steht. Aber der hat mich komischerweise nicht auf die Idee gebracht“, fügt er lachend hinzu.

Mit seiner Idee blieb Eichhorn nicht allein. Gemeinsam mit Rolf Schütze und Dirk Schulte-Strathaus gründete er den Verein Ganter-Art. Mit Jürgen Knapp war schnell ein Künstler gefunden, der den Ur-Ganter erschuf. „Wir nennen ihn liebevoll 'den Dicken'“, sagt Eichhorn und ergänzt hurtig: „Also, den Ganter!“ Bald waren zwölf Ganter produziert, von Künstlern gestaltet und im Ort aufgestellt. Das Fliegen brachte Norbert Marten dem Ganter bei. Er schuf den Vogel im Landeanflug. Inzwischen stehen 87 Ganter in der Gemeinde, bald sind es 88. „Zum einen ist es schön, einen Ort kunstvoll zu gestalten. Und zum anderen wollen wir gekoppelt an soziale Projekte die Kunst und Kultur fördern“, erklärt Eichhorn.

Die Kunst ist seine zweite große Leidenschaft. „Ich finde die Künste von Haus aus schön, weil sie vielfältig und facettenreich sind und zudem immer wieder überraschen“, sagt er. Seine Oma war eine studierte Pianistin. „Sie hat immer gesagt, dass sie die Zeit des Krieges und die danach nur überlebt hat, weil sie Klavier spielen konnte“, erzählt Eichhorn. Seine Großväter malten Ölbilder und verkauften sie gegen Kartoffeln. „Mein Onkel war eigentlich auch mehr Künstler als Geschäftsmann. Aber er hat nicht den Fehler gemacht, mit der Kunst seinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen. Das war für ihn nur Nebenerwerb“, so der Neffe. Und auch zwei seiner Kinder traten mit künstlerischen Berufen wie Architektur und Kommunikationsdesign in die familiären Fußstapfen.

Nur Eichhorn selbst betätigt sich nicht künstlerisch, er genießt die Künste lieber. „Ich habe früher mal Cello gespielt, habe aber zu wenig geübt, sodass ich aufs Klavier wechseln sollte. Aber ich fand Mädchen einfach interessanter“, schmunzelt er. Allerdings ist er vor fünf Jahren dem Chor Teutonia beigetreten und nutzt seitdem seine Stimme als Instrument.

Und dann ist da ja auch noch der Ganter – und eine Vision. Ein großer, ein riesiger Ganter soll irgendwann mal in der Gemeinde landen. Wie er genau aussehen soll, ist noch nicht klar. Aber für Eichhorn steht jetzt schon fest: „Der wird ein Besuchermagnet.“ Dem Verein liegen bereits Vorschläge von Norbert Marten vor. „Aber der Prozess ist sehr langsam“, so Eichhorn. Kunststudenten der Kunstschule Wandsbek in Bremen nehmen sich nun dem Ganter an. Sie sollen Konzepte erarbeiten, wie der Vogel eine stärkere Marke werden kann. Und vielleicht haben sie ja auch die zündende Idee für den Riesen-Ganter.