Bei der Schau "Weser-Ems bellt" wird unter anderem das Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté vergeben. (Daniel Karmann/dpa)

Hude. Quasi „per Zufall“ hat die Gemeinde Hude die internationale Rassehundeausstellung „Weser-Ems bellt“ an Land gezogen. Am Wochenende, 3. und 4. August, präsentieren auf dem Gelände von Landtage-Nord-Organisator Helmut Urban rund 1300 Aussteller etwa 3500 Rassehunde aus 23 Nationen. Rund 240 unterschiedliche Rassen werden vertreten sein, erklärt Stefan Damer, frisch gekürter Vorsitzender des Landesverbands Weser-Ems im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH).

In den vergangenen zehn Jahren hatte der VDH Weser-Ems die Rassehundeschau in den Bremer Messehallen veranstaltet. „In Bremen sind die behördlichen Auflagen des Veterinäramtes zuletzt aber so hoch geworden, dass wir uns zu diesem Umzug gezwungen sahen“, nennt Damer den wesentlichen Grund für den Umzug. Bereits im vergangenen Jahr hätten einige Rassen nur hinter Gittern gezeigt werden dürfen, was in der Hundeszene für einigen Unmut gesorgt habe.

Im Frühjahr noch drohte die Veranstaltung auszufallen, weil die Ausweich-Halle in Oldenburg nicht groß genug gewesen sei. Dann sei man schließlich auf das Urban-Gelände in Wüsting gestoßen. Und das ist keinesfalls nur eine notdürftige Alternative: „Erstmals kann eine internationale Rassehundeausstellung zu einem großen Teil auch unter freiem Himmel stattfinden. Das hat man sonst eher selten“, freut sich Damer. Aber auch die große Messehalle werde in das Programm mit eingebunden und unter anderem für den „Ehrenring“ genutzt.

Bei den Wettbewerben kämpfen die Züchter unter anderem um das begehrte Certificat d‘Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB), also um die Anwartschaft auf den Titel internationaler Schönheitschampion. Die Wertungsrichter beurteilen die Tiere nicht nur nach ihrem äußeren Erscheinungsbild, sondern auch hinsichtlich ihrer Bewegung, unter funktionalen Aspekten sowie ihres Wesens. „Der Hund muss sich etwa vom Richter anfassen lassen“, erläutert Damer. Darüber hinaus gibt es verschiedene Wertungsklassen – von Gebrauchshunden bis hin zur Championsklasse –, und auch das Alter der Tiere spielt eine große Rolle.

Angeschlossen an die Ausstellung ist eine Gewerbeschau, die alles bereit hält, was Hundeliebhaber für ihre Lieblinge brauchen – von Tiernahrung über Accessoires bis zur Tierfotografie. Darüber hinaus bietet „Weser-Ems bellt“ ein abwechselungsreiches Rahmenprogramm wie etwa den Doglive-Multitalent-Castingtermin und ein großes Spielgelände für Familien.

„In Zukunft wird es für den gesamten Ausstellungsbereich unumgänglich sein, die Möglichkeiten im Outdoor-Bereich zu forcieren, wie das vielfach von unseren europäischen Nachbarn gehandhabt wird. Nur so werden wir zukünftig noch finanzierbare Veranstaltungen für alle Interessenten anbieten können“, sagt Damer. So gelte es, die Möglichkeiten zu optimieren, um weiterhin eine große Abwechslung an Hunderassen zu präsentieren, die für die zukünftigen Hundebesitzer von großem Interesse sind.

Als eine der größten Rassehunde-Ausstellungen in Deutschland haben die Veranstaltungen des VDH-Landesverbandes Weser-Ems zwar einen festen Platz im Kalender von Hundebesitzern und Tierliebhabern. Trotzdem ist Damer sehr gespannt, wie die Besucher den neuen Veranstaltungsort annehmen werden: „Wüsting ist über die Autobahn verkehrstechnisch sehr günstig zu erreichen, zudem stehen dort viele Parkplätze zur Verfügung“, erklärt er. Denn die Hundeliebhaber reisen erfahrungsgemäß auch aus einer Entfernung von 150 bis 200 Kilometern an. „In den vergangenen Jahren hatten wir an jedem Veranstaltungstag inklusive Ausstellern immer so 3500 Menschen in der Halle“, nennt der Vorsitzende eine Größenordnung. Er geht davon aus, dass die Veranstaltung in Wüsting auch erst einmal eine dauerhafte Heimat finden werde. Der Termin 1.und 2. August 2020 sei jedenfalls bereits fest gebucht.



„Weser-Ems bellt“ ist am Sonnabend, 3. August, und Sonntag, 4. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet für Erwachsene sieben, ermäßigt fünf Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, beliebig viele Kinder) ist für 15 Euro erhältlich. Ein Besucherhund mit gültiger Tollwutschutzimpfung kostet zwei Euro.