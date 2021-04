Bürgermeisterkandidat Ralf Wessel mit Obstbaum und Schaufel. (INGO MöLLERS)

Unter dem Motto „Dem Morgen starke Wurzeln geben“ hat Ralf Wessel, Bürgermeisterkandidat von CDU und Freien Wählern, gemeinsam mit seinen Parteifreunden Cord Schütte und Günter Westermann fünf Obstbäume auf dem Gelände des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ) gepflanzt. Mit dieser Aktion will Wessel auf die Bedeutung von Baum und Wald aufmerksam machen. Die Setzlinge wurden von der Naturschutzstiftung des Landkreises gefördert.

„Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Umweltschutz umzusetzen. Das fängt bereits im Kleinen zu Hause an und muss natürlich auch in der Wirtschaft beibehalten werden“, erklärt Wessel. Als Bürgermeister wolle er sich dafür einsetzen, vor allem gemeindeeigene Flächen aufzuwerten – etwa durch Aufforstungen oder eine stärkere Nutzung der Wegeseitenränder. „Darüber hinaus sollte die Gemeinde viel stärker als bisher auf Vertragsnaturschutz setzen – hierüber können die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes schnell und effektiv realisiert werden“, meint der Kandidat. Zudem seien die Landwirte in diesem Fall direkt mit eingebunden.

Wessel regt in diesem Zusammenhang auch an, freie Haushaltsmittel – etwa aus der Position Erwerb ökologisch wertvoller Flächen – gezielt für Aufforstungen und Baumpflanzungen auszugeben. Hierüber könnten auch Zuschüsse an Privatleute und Unternehmen gewährt werden, die entsprechende Maßnahmen umsetzen. Seiner Ansicht nach gehöre die Einsparung von Kohlendioxid zu den wirksamsten Maßnahmen für den Klimaschutz. Hier könne auch die Gemeinde ansetzen, eigene Gebäude sanieren sowie Dächer für Photovoltaikanlagen oder Grünflächen nutzen.

Ergänzend dazu will der CDU-Politiker auch die Elektromobilität fördern. So habe die Fraktion bereits einen Antrag zur Förderung von E-Bikes und Lastenfahrrädern gestellt. Darüber hinaus fordert er, gemeinsam mit der Energiewirtschaft ein Ladestellenkonzept für die Gemeinde zu erarbeiten. Auch ein gut ausgestaltetes, nutzerfreundliches Radwegenetz solle zur Veränderung der Mobilität und zur Verringerung von Emissionen beitragen.