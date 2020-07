Das Baden ist hier derzeit untersagt. (FR)

Nachdem der Landkreis Oldenburg den Westrittrumer See am 20. Juni zunächst wieder zum Baden freigegeben hatte, hat Landrat Carsten Harings nun ein erneutes Betretungs- und Badeverbot erlassen. Der Grund dafür ist, dass die Vor-Ort-Kontrollen der zuständigen Behörden ergeben hätten, dass die Kontaktbeschränkungen sowie die Regelungen des Mindestabstandes im Bereich des Badesees in großer Vielzahl nicht eingehalten worden seien. Die Allgemeinverfügung, die die Kreisverwaltung in enger Absprache mit der Gemeinde Großenkneten und der örtlichen Polizeistation erlassen habe, gelte zunächst bis einschließlich Freitag, 31. Juli, teilte Kreissprecher Oliver Galeotti mit.

„Es geht hier nicht um Spaßverderberei. Leider haben sich tatsächlich sehr viele Besucher überhaupt nicht an die Regelungen gehalten. Der Gesundheitsschutz hat absolute Priorität und darum gibt es hier in der Kürze keine andere Möglichkeit“, kommentiert Landrat Carsten Harings die Maßnahme und weist noch einmal ausdrücklich auf die Regeln hin: „Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung und die mittlerweile bekannten Hygieneregeln sind Basismaßnahmen, die helfen, eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das sollte ein Jeder beherzigen.“

Die Gemeinde Ganderkesee hat derweil angekündigt, die Badestelle am Hohenbökener See im Ortsteil Bookholzberg mit Beginn der Sommerferien ab Donnerstag, 16. Juli, wieder zu öffnen. Den entsprechenden Beschluss verkündete Bürgermeisterin Alice Gerken am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates.