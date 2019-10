Die Gewerbeflächen in der Gemeinde Ganderkesee verkaufen sich zurzeit wie „geschnitten Brot“: Insbesondere die Grundstücke im vier Hektar großen Gewerbegebiet „Westtangente II“, das vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen gedacht ist, haben sich demnach zu Bestsellern entwickelt. Obwohl die Erschließungsarbeiten noch nicht einmal beendet sind, sind bereits für sämtliche 15 zur Verfügung stehenden Grundstücke Verkaufsbeschlüsse gefasst. Das geht aus den Vorlagen des Haushaltsplans 2020 hervor.

Neun Flächen seien bereits verkauft, drei weitere Kaufverträge sollen noch in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden. Die verbleibenden drei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 0,8 Hektar sollen dann 2020 den Besitzer wechseln. Hier rechnet die Verwaltung noch einmal mit Einnahmen in Höhe von rund 285 000 Euro.

„Die ersten Anfragen hatten wir ja schon, als wir mit der Erschließung noch gar nicht begonnen hatten, also ist das wohl tatsächlich ein attraktives Gebiet. Dass es mit der Vermarktung so schnell gehen würde, hat auch uns ein bisschen überrascht“, kommentiert Wirtschaftsförderin Christa Linnemann in diesem Zusammenhang. Es seien zwar auch einige „echte Neuzugänge“ dabei, schwerpunktmäßig würden sich an der Westtangente aber Unternehmen ansiedeln, die auch vorher schon ihren Sitz in der Gemeinde Ganderkesee gehabt haben. „Sei es, weil sie am alten Standort an ihre Platzgrenzen gestoßen sind, oder weil sich die Geschäftsidee etabliert hat, sodass sie nun von Miete ins Eigentum wechseln“, nennt die Wirtschaftsförderin einige Umzugs-Anlässe.

Kleine Reserve in Grüppenbühren

Aber auch das Gewerbegebiet Ganderkesee-West, also dort, wo sich das Netto-Zentrallager befindet, läuft gut. Von den ursprünglich zur Verfügung stehenden 21,7 Hektar sind inzwischen 17,3 Hektar verkauft, für weitere 1,2 Hektar liegen bereits Abschlüsse vor. Somit stehen auch hier nur noch 3,2 Hektar an Gewerbeflächen zur Verfügung. Und die sind zudem an spezifische Kriterien, etwa eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen, gebunden. Zurzeit gehen die Verantwortlichen im Rathaus davon aus, dass sich der Absatz der Flächen etwa im Durchschnitt der vergangenen Jahre fortsetzt.

Um auch in Zukunft ansiedlungswilligen Unternehmen Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist es kein Wunder, dass die Gemeinde Ganderkesee im kommenden Jahr auch die Westerweiterung des Gewerbegebiets Bookhorn mit Nachdruck vorantreiben will. Zwei Grundstücke hat die Verwaltung für einen Kaufpreis von 458 000 Euro bereits erworben, die Verhandlungen mit einem dritten Eigentümer seien weit gediehen und sollen noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden, heißt es. Für die kommenden zwei Jahre sieht der Haushaltsplan weitere Flächenankäufe mit einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro vor.

Welche Art von Gewerbe sich im erweiterten Gewerbegebiet Bookhorn ansiedeln wird, ist gegenwärtig noch unklar. „Wir müssen erst einmal schauen, an welche Grundstücke wir überhaupt rankommen. Auch bezüglich der Verkehrsanbindung sind die Gespräche mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr noch nicht abgeschlossen“, erklärt Linnemann. Erst wenn das geklärt sei, könne man konkret über Grundstücksgrößen und -zuschnitte nachdenken. Außerdem würden auch noch einige Gutachten ausstehen, etwa zum Thema Schallschutz. Auch in dieser Hinsicht könnten sich also noch Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Unternehmen ergeben.