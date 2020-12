Wird die Widukindhalle in Wildeshausen bald nur noch für Sportzwecke genutzt? (INGO MöLLERS)

Die finanzielle Lage der Kreisstadt Wildeshausen ist äußerst angespannt. Es verwundert daher nicht, dass die Verwaltung anregt, auf eine Beteiligung an den Sanierungskosten der Widukindhalle zu verzichten. Ein Vorschlag, dem die Politik in Wildeshausen nicht ohne Weiteres folgen wollte.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur beauftragte während seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, Verhandlungen über die Finanzierungsmodalitäten mit dem Landkreis Oldenburg aufzunehmen. Denn dem Landkreis gehört die 1986 errichtete Halle, die auch für den Schulsport der Berufsbildenden Schulen und des Beruflichen Gymnasiums genutzt wird. Darüber hinaus steht die Halle für den Vereinssport und vor allem auch für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Diese wurden jedoch in den vergangenen Jahren immer weniger. Für den Bereich der Mehrzwecknutzung beteiligt sich die Stadt Wildeshausen an den Kosten, so auch an den geplanten Sanierungsinvestitionen. Sollte sich Wildeshausen jedoch tatsächlich aus der Finanzierungsbeteiligung zurückziehen, dann steht die Widukindhalle nur noch für Sportzwecke zur Verfügung.

Den Kulturschaffenden in Wildeshausen würde dann ein Veranstaltungsort fehlen, an dem bis zu 500 Personen Platz finden. So könnte das Musikkorps Wittekind sein traditionelles Eröffnungskonzert mit bis zu 400 Besuchern nicht mehr in Wildeshausen stattfinden lassen. „Mit großer Enttäuschung mussten wir der Presse entnehmen, dass die Stadt Wildeshausen die Nutzung der Widukindhalle als Mehrzweckhalle aufgeben will. Bei allem Verständnis für die angespannte Haushaltssituation der Stadt kann es aber nicht sein, dass eine so wichtige Einrichtung für Veranstaltungen wegfallen soll“, schreibt Uwe Leinemann, erster Vorsitzender des Orchesters, in einer Pressemitteilung. Es ginge dabei nicht nur um die oftmals erwähnten Partyveranstaltungen, die es in der Widukindhalle gab. „Größere Kulturveranstaltungen der Vereine, aber auch auswärtiger Veranstalter sind dann in der Kreisstadt unmöglich“, erklärt Leinemann.

Die Halle und ihre Einrichtung seien bereits seit Jahren in einem desolaten Zustand, sodass schon seit geraumer Zeit potenziellen Veranstaltern von Musicals, Konzerten und Theateraufführungen Absagen erteilt werden mussten. „Oder die Veranstalter selbst lehnen dies wegen der schlechten Bedingungen ab“, führt Leinemann aus. Er verweist auf die Nachbarkreise, wo häufig ein vielfältigeres Angebot zu finden sei. „Dies würde bei Aufgabe der Widukindhalle dann völlig wegfallen, ein Armutszeugnis für eine Kreisstadt.“ Alternativen wie der Saal der Musikschule seien für viele Veranstaltungen einfach zu klein, auch die dortige Bühne entspreche nicht den Anforderungen.

Pragmatische Lösung anstreben

Uwe Leinemann sieht als beste Lösung eine eigene Kultureinrichtung ohne Mehrzwecknutzung, wie sie es in vielen, sogar kleineren Nachbarstädten wie Syke oder Diepholz gibt. „Es fehlt uns aber der Glaube, dass dies in absehbarer Zeit verwirklicht werden kann. Deshalb ist es gerade wegen der Finanzschwäche der Stadt wohl die einzige Lösung, doch noch den Vertrag mit dem Landkreis zu verlängern und einen Beitrag zur Sanierung der Widukindhalle zu leisten“, meint Leinemann.

Wegen der großen Bedeutung der Halle, auch für die ehrenamtlich tätigen Vereine, hatte der erste Vorsitzende des Musikkorps im Vorfeld der Ausschusssitzungen alle Fraktionen angeschrieben. Allerdings hatte er nur Rückmeldungen von der SPD und der CDW bekommen, wohl auch, weil nicht alle Fraktionen das Schreiben erhalten hatten. Auch Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte davon offenbar keine Kenntnis. Er suchte inzwischen aber selber das Gespräch mit den Verantwortlichen des Musikkorps.

Nachdem der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht gefolgt ist, hegt Leinemann die Hoffnung, dass weitere Gespräche mit der Kreisverwaltung doch noch zu einem Erfolg führen: „Alles andere wäre eine Geringschätzung der ehrenamtlichen Arbeit der Kulturschaffenden in unserer Stadt.“ Nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER gibt es im Hintergrund verschiedene Initiativen, um eine Lösung für ein Veranstaltungszentrum in Wildeshausen zu realisieren.