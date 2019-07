Klaus Handke mit großem Kescher auf der "Bienenglück"-Wiese. Der Ökologe freut sich, wie viele Arten sich innerhalb kürzester Zeit auf der dreieinhalb Hektar großen Fläche angesiedelt haben. (INGO MöLLERS)

Ein gezielter Schwung mit dem Kescher – und schon hat Ökologe Klaus Handke ein Ochsenauge im Netz. „Vor 20 Jahren galt dieser Tagfalter noch als Allerweltstier. Inzwischen ist er aber fast völlig verschwunden“, erklärt Handke. Der Falter entwickele sich an Ackerrändern und überwintere als Ei im Gras. „Wenn das Gras aber zu früh gemäht wird, hat das Ochsenauge keine Chance“, weiß der Ökologe.

Handke hat gemeinsam mit Landwirt Onno Osterloh und Winzer Franz Winzinger die Aktion „Bienenglück“ initiiert. Auf einer 3,5 Hektar großen Fläche südlich des Bürsteler Fuhrenkamps haben sie Mitte Mai 60 unterschiedliche Parzellen gepflanzt – sowohl spezielle Saatgutmischungen als auch mit einzelnen Pflanzen. Und jetzt, da das Feld in voller Blüte steht, zeigt sich Handke beeindruckt von der Artenvielfalt: „Die Heuschrecken besiedeln so eine Fläche innerhalb von Wochen“ sagt er. Zudem gebe es Tausende von Hummeln: „Wie das summt und brummt.“ Der Aufwand habe sich in jedem Fall jetzt schon gelohnt.

Die Initiatoren verstehen die Fläche als „Versuchslabor“: „Hier können wir sehen, welche Pflanze bei welchen Insekten besonders gut ankommt. Und so gewinnen wir Erkenntnisse, wie wir auch für andere Flächen möglichst optimale Saatgutmischungen zusammenstellen können“, sagt Handke. Zu den „Gewinnerpflanzen“ gehören auf jeden Fall Leindotter – ein Hit für Schmetterlinge; Kornblumen, die vor allem bei Dickkopffaltern beliebt sind, sowie der echte Koriander. „Da ist bei Wildbienen und Schwebfliegen richtig viel los“, sagt Handke. Der Buchweizen sei dagegen eher bei den Rehen beliebt. Auf jeden Fall sei zu beobachten, dass sich das Insektenleben auf den nur 30 Quadratmeter großen Parzellen sehr unterschiedlich gestalte.

Dass sich bei Mischungen von 25 bis 30 Pflanzen am Ende die zehn bis 15 stärksten durchsetzen, ist für den Ökologen nichts ungewöhnliches. Allerdings hängt das Ergebnis auch von der Witterung ab. „Für den Klee war es in diesem Jahr schlicht zu trocken“, sagt Landwirt Dieter Osterloh.

Paradies für den Neuntöter

Ganz begeistert ist Handke auch von der Tatsache, dass er den Neuntöter – einen in der Gemeinde Ganderkesee ziemlich seltenen Vogel – bereits ausgemacht hat. „Diese Vögel ernähren sich nur von Groß-Insekten, und wenn sie hier siedeln, muss die Fläche also attraktiv sein“, freut sich der Ökologe und bescheinigt dem Projekt eine „wahnsinnige Sogwirkung“ für Insekten. Andere Vögel würden die hoch aufragenden Sonnenblumen als „Singwarte“ benutzen. Und dann sichtet er – eine kleine Sensation – sogar noch einen Postillon. Diesen gelben Schmetterling, der eher im Mittelmeerraum beheimatet sei, habe er in Ganderkesee überhaupt noch nicht gesehen.

Da das Projekt auf mehrere Jahre angelegt ist, benötigen Osterloh, Handke und Winzinger auch weiterhin Sponsoren. „Für 2020 sind jetzt etwa 1,5 Hektar finanziert“, sagt Handke. Ein bisschen in die Kritik geraten waren die Initiatoren, weil der Preis mit einem Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu ähnlichen Aktionen nicht gerade günstig ist. Handke rechtfertigt das aber mit dem sehr hohen Aufwand des Einsäens und der sehr hohen Qualität des Saatguts. Und inzwischen würden sich auch unbeteiligte Landwirte durchaus interessiert und beeindruckt zeigen. Skeptikern empfiehlt er jedenfalls, sich das „Bienenglück“ einfach vor Ort anzuschauen. Zumal die Initiatoren im Laufe des Sommers noch weitere Exkursionen anbieten wollen.

Um eine solche Fläche zu schaffen, müsse man auf jeden Fall selbst aktiv werden. „Von alleine passiert da nichts“, betont Handke und verweist auf entsprechende langjährige Versuche etwa in Bremen. Es dürfe aber eben nicht unbedingt jede x-beliebige Mischung sein. Schließlich komme es auch auf die Randstrukturen an: Und auch hier gebe es mit Totholz, Sand sowie den Hochstauden am Ufer der Dummbäke ideale Bedingungen.

Auch der Rotary Club Ganderkesee beteiligt sich nun mit 1000 Euro am „Bienenglück“. Das Geld stammt aus dem Erlös mehrerer Charity-Dinner. „Zuletzt haben wir viele soziale Projekte unterstützt, deshalb darf es jetzt auch mal etwas ganz anderes sein“, kommentiert Präsidentin Marina Becker-Kückens.